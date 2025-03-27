學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革

上海經濟學者沈開艷說，中國不是現在才應對美國總統川普加徵關稅，從川普第一任期時中方提出的經濟「雙循環」就是要擴大內需。她看好今年消費稅收下放到地方後，能讓地方政府更積極促進消費。

上海社會科學院今天舉行對2025年全國「兩會」精神解讀，經濟研究所所長沈開艷回覆媒體關於中國如何應對中美經貿關係變化時，做上述表示。

她說，中國不是現在才預計到川普的關稅政策。早在2020年5月，中方就提出要「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，當時是川普第一任期並已對中國展開提高關稅的貿易戰。

她說，中國的應對，一是「國際國內雙循環」，二是現在強調的提振消費、擴大內需，目的都是透過促進國內需求來彌補外需可能的下降。不過，她也坦言去年需求低迷，今年對整體消費的感受有一些回升。

今年中國國務院「政府工作報告」提出，加快推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方。也就是對消費品的徵稅從生產後移到批發或者零售環節，稅源歸屬也從生產地轉向消費地。比如，賣到北京的車，北京收稅，賣到上海的車，上海收稅。

根據陸媒央廣網，消費稅是政府向消費品徵收的稅項，多數在生產或進口環節繳納。目前消費稅並非對所有消費品徵稅，主要是針對特殊消費品，比如菸草、成品油、汽車和酒類等。

沈開艷說，消費稅改革是重要財稅政策，一方面可緩解地方的財政困難，另一方面也會讓地方政府更積極促進消費，實實在在從地方經濟發展的需要來制定相關政策。

上海社科院應用經濟研究所副所長劉亮說，過去兩年的消費政策偏向短期化，譬如看重補貼來刺激購買。去年底到今年的提振消費政策更注意「長短期結合」，畢竟最終決定消費因素和長期收入預期有關。

今年政府工作報告也更重視民生政策。劉亮說，保民生乍看不是增加收入的行為，但實際上對居民增加收入預期有積極作用。