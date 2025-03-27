快訊

金秀賢被挖「超強誘導式對話」 引未成年金賽綸自願親密接觸

免費停車？汽車停在桃園平交道鐵軌上 台鐵雙向列車誤點

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革

中央社／ 上海27日電

上海經濟學者沈開艷說，中國不是現在才應對美國總統川普加徵關稅，從川普第一任期時中方提出的經濟「雙循環」就是要擴大內需。她看好今年消費稅收下放到地方後，能讓地方政府更積極促進消費。

上海社會科學院今天舉行對2025年全國「兩會」精神解讀，經濟研究所所長沈開艷回覆媒體關於中國如何應對中美經貿關係變化時，做上述表示。

她說，中國不是現在才預計到川普的關稅政策。早在2020年5月，中方就提出要「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，當時是川普第一任期並已對中國展開提高關稅的貿易戰。

她說，中國的應對，一是「國際國內雙循環」，二是現在強調的提振消費、擴大內需，目的都是透過促進國內需求來彌補外需可能的下降。不過，她也坦言去年需求低迷，今年對整體消費的感受有一些回升。

今年中國國務院「政府工作報告」提出，加快推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方。也就是對消費品的徵稅從生產後移到批發或者零售環節，稅源歸屬也從生產地轉向消費地。比如，賣到北京的車，北京收稅，賣到上海的車，上海收稅。

根據陸媒央廣網，消費稅是政府向消費品徵收的稅項，多數在生產或進口環節繳納。目前消費稅並非對所有消費品徵稅，主要是針對特殊消費品，比如菸草、成品油、汽車和酒類等。

沈開艷說，消費稅改革是重要財稅政策，一方面可緩解地方的財政困難，另一方面也會讓地方政府更積極促進消費，實實在在從地方經濟發展的需要來制定相關政策。

上海社科院應用經濟研究所副所長劉亮說，過去兩年的消費政策偏向短期化，譬如看重補貼來刺激購買。去年底到今年的提振消費政策更注意「長短期結合」，畢竟最終決定消費因素和長期收入預期有關。

今年政府工作報告也更重視民生政策。劉亮說，保民生乍看不是增加收入的行為，但實際上對居民增加收入預期有積極作用。

上海 消費稅 經濟發展

延伸閱讀

憂川普貼標籤殃及擴廠 倍耐力要中國大股東降低持股

川普關稅…林本堅：採購台灣半導體 美商將受較大影響

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

不滿川普關稅！巴西總統警告「恐推升美通膨」 將向WTO提申訴

相關新聞

總統說宗教交流皆統戰 陸委會：歡迎來台純粹宗教交流

行政院長卓榮泰去年8月接受媒體專訪時，提到歡迎大陸的宗教信徒來台灣，但賴清德總統近日特別指出大陸「所有宗教交流都有統戰目...

憂川普貼標籤殃及擴廠 倍耐力要中國大股東降低持股

英國金融時報報導，義大利輪胎大廠倍耐力（Pirelli）董事會正要求其最大股東中國國企中化集團，將目前高達37%的持股比...

緩解失業率 中國國務院發布方案支持就業創業

為緩解經濟疲弱而居高不下的失業率，中國國務院今天發布「支持重點群體就業創業實施方案」，宣示從「拓寬勞動者城鄉基層服務空間...

以確定應對不確定性 人行副行長：將擇機降準降息

人行副行長宣昌能27日在博鰲亞洲論壇指出，當前大陸國內外環境正經歷深刻變化，貨幣政策面臨前所未有的不確定性。他強調，大陸...

AI技術創新飛快！聯發科總經理：相信機器人不會等太久

聯發科總經理、董事、首席運營官陳冠州27日在博鰲亞洲論壇分論壇上表示，他相信AI也是一個技術創新，這個創新會帶來普惠的價...

GDP增長5%左右不容易 陸學者稱陸經濟受四要素約束

雖然大陸官方稱今年一定會實現經濟增長5%左右的目標，但大陸學者認為會是挑戰。中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求27日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。