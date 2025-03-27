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緩解失業率 中國國務院發布方案支持就業創業

中央社／ 台北27日電
圖為3月14日在南京舉行的一場招聘會，吸引眾多求職者。（中新社）
圖為3月14日在南京舉行的一場招聘會，吸引眾多求職者。（中新社）

為緩解經濟疲弱而居高不下的失業率，中國國務院今天發布「支持重點群體就業創業實施方案」，宣示從「拓寬勞動者城鄉基層服務空間」等7方面推進實施職位開發計劃，並從「鼓勵企業更多吸納就業」等6方面加大重點群體就業創業支持。

新華社報導，中國國務院就業促進和勞動保護工作領導小組今天發布「加力重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業崗位挖潛擴容，支持重點群體就業創業實施方案」，作出上述宣示。

根據這項方案，未來將從7方面推進實施「崗位（職位）開發計劃」：挖掘先進製造等「新質生產力」就業潛力；推動消費新熱點轉化為就業新管道；放大重大工程項目建設就業增量；圍繞保障重點民生服務促進就業；拓寬勞動者城鄉基層服務空間；提高民營企業和中小微企業就業吸引力；穩定機關事業單位和國有企業招聘規模。

方案指出，未來將從6方面加大重點群體就業創業支持：加大減負穩崗支持力度；鼓勵企業更多吸納就業；強化自主創業政策支持；推進就業服務提質增效；開展大規模職業技能培訓；確實保障勞動者合法權益。

其中，「拓寬勞動者城鄉基層服務空間」方面，是指在發展「縣域經濟」和推進「鄉村全面振興」中，拓寬基層服務空間。

在「強化自主創業政策支持」方面則提到，要推動高效辦成個人「創業一件事」（將多個創業流程及資源集中一處辦理），降低重點群體入駐創業園區門檻，鼓勵有條件的地方提高創業擔保貸款額度，研究推出支持創新創業園區政策。

「確實保障勞動者合法權益」方面則指出，要指導企業依法合規用工，持續開展清理整頓人力資源市場秩序專案行動，依法查處「就業歧視」、黑職介（職業仲介）、招聘欺詐等違法行為。

創業 微企業 職位

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