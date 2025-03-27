以確定應對不確定性 人行副行長：將擇機降準降息

人行副行長宣昌能27日在博鰲亞洲論壇指出，當前大陸國內外環境正經歷深刻變化，貨幣政策面臨前所未有的不確定性。他強調，大陸實施適度寬鬆貨幣政策立場明確，貨幣政策有足夠空間。人行將根據大陸國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。

宣昌能表示，人行將同時綜合運用多種貨幣政策工具，保持市場流動性充裕，加強利率政策執行和監督，持續推動社會綜合融資成本下降，加大貨幣、財政政策的協同配合，促進經濟進一步回升向好。

宣昌能稱，人行從政策立場、調控方式、政策工具和溝通機制等四方面不斷完善貨幣政策框架：

一是明確適度寬鬆貨幣政策。人行連續多年降準降息，大陸貨幣政策狀態是支持性的，今年明確提出適度寬鬆的貨幣政策取向也體現了政策連續性；

二是淡化數量目標，向價格型調控轉型。過去人行採取數量型和價格型調控並行的模式，但隨著不確定性加劇，貸款、貨幣供應量等金融總量指標受特殊因素擾動明顯加大，其可測性、可控性以及與經濟指標的相關性下降。為此人行明確公開市場7天期逆回購操作利率的政策利率地位，淡化中期借貸便利利率的政策色彩。近期中期借貸便利操作由單一價位中標調整為多重價位中標，不再具有政策性的利率屬性；

三是發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能。運用各種結構性貨幣政策工具，引導銀行加力支持普惠小微、綠色金融、科技金融、養老金融等領域。今年將重點實施兩項舉措：一是推出債券市場科技板；二是擴大科技創新再貸款規模和支持範圍，降低利率，簡化審批流程；

四是加強政策溝通的力度。從國際上看，主要經濟體央行為增強政策的靈活性，普遍不再實施較長期限的前瞻性指引，以往前瞻性指引也有更多的前提條件，更多考慮形勢變化的不確定性，政策調整主要體現為數據依賴，很難再像過去那樣線性外推政策取向。從中國央行看也需要加強溝通協調，「以確定的政策取向，應對不確定性的環境，有效穩定預期。」

此外，大陸外匯管理局副局長李斌稱中方在應對外部挑戰，有金融穩定上有四項特點，分別是：一是堅持以我為主，兼顧內外均衡，實施好貨幣政策；二是保持彈性匯率，持續完善人民幣匯率市場化的形成機制，人民幣匯率雙向浮動、彈性增強；三是強化宏觀審慎管理，保持跨境資金流動平穩有序。不斷豐富跨境資金流動宏觀審慎管理的工具箱，必要時果斷採取逆周期調節措施，防範外匯市場自我強化形成「勢能」，堅決防範匯率超調風險；四是加強區域經貿合作。持續擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，通過資金池制度安排，提升跨國公司在境內外資金統籌使用的效率。