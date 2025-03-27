AI技術創新飛快！聯發科總經理：相信機器人不會等太久

聯發科總經理、董事、首席運營官陳冠州27日在博鰲亞洲論壇分論壇上表示，他相信AI也是一個技術創新，這個創新會帶來普惠的價值，它可能是手機，也可能是手機以外的東西，比如機器人，「我相信應該不會等太久，五年、十年應該會發生。」

博鰲亞洲論壇27日舉辦主題為「促進經濟復甦：科技企業的機會與挑戰」，內容圍繞當前機器人與AI技術帶來的機遇與挑戰進行討論。聯發科也是少數出席博鰲論壇的台企。

陳冠州指出，變動時代裡，所謂技術創新追求還是不會改變的。聯發科作為一家半導體公司，主要是儲備基礎的平台技術，讓客戶或好夥伴比如vivo做所謂產品創新和應用創新，不管是在手機甚至還是以後的機器人。但他也在會後透露聯發科目前還未有機器人方面產品。

陳冠州表示，目前人工智慧領域A（算法）、B（數據）與C（運算能力）三件事上，聯發科著重在運算平台，此外，聯網能力也很重要，運算能力不能只靠端側，但是有很多實際情況不見得端側算力是夠的，所以要靠雲端協作，到雲端就要靠網絡，如何把網絡設計更有效力，6G有個主題是在AI應用里讓傳輸更有效率，比如低延遲做得更好，或者提供更有效率的運算方式通過6G網絡。

陳冠州表示，聯發科持續注重聯網技術、運算技術與多媒體技術，且不斷精進。他相信未來，人工智慧就是一個大腦，這個大腦不僅裝在我們的手機，還會裝在各種各樣的設備中，大幅度改善我們消費者或者人類的生活。

在面對企業出海問題上，陳冠州表示，如何讓做產品的公司做好差異化，這是平台提供商重要責任。這幾年AI技術進展很快，現在的模型能力不只是它的參數量變小，它也從對話式的AI變成有邏輯推理能力的智能體。

陳冠州說，隨著技術越來越成熟，價格越來越便宜，會逐漸加載到更多終端，普世都可以得到技術創新帶來的好處。他以手機為例，手機一年能賣十及億台，但筆記本型電腦一年兩三億台最多了，手機賣得多的原因，一方面源於人們需求，另一方面源於行業努力，使產品讓大家買得起，進而改變一些新興國家的生活。