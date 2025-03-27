GDP增長5%左右不容易 陸學者稱陸經濟受四要素約束

雖然大陸官方稱今年一定會實現經濟增長5%左右的目標，但大陸學者認為會是挑戰。中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求27日在博鰲亞洲論壇上表示，大陸今年經濟增長約5%左右是非常艱難目標，要通過努力才能實現，並提出當前大陸經濟受到需求不足、人口問題、債務水平與營商環境等四方面約束。

吳曉求表示目前大陸經濟遇到幾方面約束：

一是消費需求不足，大陸官方也採取很多的措施刺激消費，但消費刺激是以收入的增長和就業穩定為前提，這些方面遇到一些壓力。因此投資推動型、出口拉動的經濟增長模式要調整，調整到以消費需求為主的模式中。而要能讓消費拉動經濟增長，還需要好的社會保障體系，解除人們的消費約束，這也需要一個很長的過程；

二是人口老齡化非常嚴重，人口出生率也不樂觀，這對中國經濟是一個潛在、長期的約束；

三是債務水平比較高，有投資和房地產過分投資造成的，未來如何在防範債務風險的同時又保證經濟的穩定增長，需要政策的高度協調才能完成；

四是如何用有效的政策，包括營商環境，也包括完善的法治，包括國有企業、民營企業、外資在內的企業主體有信心，能夠讓資本留下來不流出去，這也是未來改革的重要任務。

吳曉求說，整體而言，因為在科技創新有新突破，大陸經濟最新動能是通過科技創新、產業結構的升級迭代和結構轉型，以及改善外部環境，擴大包括外部需求和消費需求在內的需求，現在大陸政府也採取一系列政策措施，但這需要一個過程。

另一方面，吳曉求提及，大陸消費者物價指數（CPI）增長率始終處在0.5左右的水平，這對發展環境是相對嚴峻的，「2%到3%的CPI應該比較恰當的，但是我們現在達不到，所以中國經濟目標很清楚，但是環境還是比較複雜」。

大陸國務院副總理丁薛祥27日在博鰲亞洲論壇2025年會開幕式上，針對外界對大陸經濟走勢作出相關回應，他表示中國經濟運行保持穩定，回升向好態勢更加穩固，將實施更加積極有為宏觀政策，全方位擴國內需求，促進樓市股市健康發展，防範重點領域風險，努力完成目標任務。