總統說宗教交流皆統戰 陸委會：歡迎來台純粹宗教交流

行政院長卓榮泰去年8月接受媒體專訪時，提到歡迎大陸的宗教信徒來台灣，但賴清德總統近日特別指出大陸「所有宗教交流都有統戰目的」，就此陸委會表示，政府的態度不變，只要不涉及統戰，要來宗教交流，政府是歡迎的，這段時間實際上還是有不少「純粹宗教交流」的人士來台。

陸委會副主委梁文傑27日下午主持記者會，本報記者詢問卓榮泰院長與賴清德總統對兩岸宗教交流的說法差異，以及政府當前對於兩岸的宗教交流的態度，是否還會歡迎大陸的信徒或者僧侶道士這些宗教相關的人士來開交流？

就此梁文傑回應指，其實這一段時間還是有不少的大陸的宗教界人士來台灣，不管是佛教、一般宗教、天主教的都有。他強調，政府的態度不變，只要不涉及統戰，「你要來宗教交流，我們是歡迎的」。

但是他也重申，中共是沒有宗教自由的，我方一貫道道親到現在被中共拘捕也還沒有釋放，所以我們對於具有統戰或政治操作意味的宗教案件，我們還是會嚴審，「但是這段時間實際上還是有不少純粹宗教交流的人士來台灣參觀訪問，我們都是歡迎的」。

至於國民黨立委陳玉珍最近表示，不要聽到統戰就排斥，這是一種溝通方式，大陸國台辦也說過統戰是「交朋友」，就此梁文傑則回應說，統戰是毛澤東自己說是中共打倒國民黨的三大法寶之一。他表示這個名詞在台灣「應該是大家都知道它的意義是什麼」，對中共來說，因為是他的法寶，所以對他們來說是個好東西，「但是對台灣來說，甚至對全世界各國來說，這是個必須防範的概念，所以我覺得台灣的民眾還是要對統戰這個概念，要有更清楚的認識」。

根據內政部截至去年8月的統計，疫情後迄今，國內宗教團體邀請大陸人士來台從事宗教交流專案申請，有73件，僅有1件因申請單位非宗教團體而不予同意，32件因文件不齊備或有待釐清事項，退請其補正後未再送件、自行取消2件、移請其他機關辦理3件，實際許可有35件，總計許可568名大陸宗教人士來台從事專業交流。

另據文化部蒙藏文化中心統計，大陸地區藏僧（藏傳佛教僧侶）來台弘法人數，在疫情前每年約有50人次左右，但2020年後人數驟降，好幾年都是0人次，2024年也僅有4人次來台。