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美方接受磋商 陸外交部：將根據WTO規則推進後續程序

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何亞東。（中新社）
大陸商務部發言人何亞東。（中新社）

為因應美國對大陸加徵20%關稅，大陸商務部發言人何亞東在27日例行記者會上表示，美方對於中國產品加徵關稅，是典型的單邊主義和保護主義，嚴重違反世貿組織規則。3月14日美方在世貿組織爭端解決機制下接受磋商，中方將根據世貿組織規則推進後續程序。

此外，有記者提問，針對美國參議員戴恩斯訪陸，中美在談關稅等貿易相關問題有何進展。何亞東回應，中美雙方經貿部門一直通過各種形式保持溝通。中方在關稅問題上的立場是一貫的

何亞東並稱，我們堅決反對美方單邊對華加徵關稅，反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。中方願同美方在相互尊重、平等互利的基礎上開展坦誠對話。

美國總統川普今年2月、3月先後以芬太尼問題為由，向大陸出口美國商品加徵10%關稅，大陸隨後採取反制措施，對美國液化天然氣和農產品等加徵15%關稅。

經貿 美國

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