大陸搶裝潮帶動 預估第2季太陽能產業鏈價格集體上漲

根據TrendForce最新調查，中國大陸政策刺激太陽能產業整體需求，增添太陽能板供給緊張氣氛，預期2025年3月和4月的需求將出現小高峰，可能順勢帶動第2季產業鏈價格上升。

中國大陸於2025年1月底、2月初接連公布太陽能發電、新能源電價相關規定，若太陽能發電設施於5月31日後併網，將不再享有固定收購電價，回歸市場供需決定價格，因此引發「搶裝潮」，尤其是設置在用電戶所在地或附近的「分布式」太陽能發電設施將於第2季達到裝機高峰。

由於太陽能產業維持自律，以及中國大陸「531新政」刺激，下游需求快速回暖。近幾個月最上游的多晶矽材料商維持低稼動率，短期尚無增加產量的跡象，預計矽料價格上漲動力將延續至第2季，業界普遍預期可達45元人民幣/公斤。然而，第3季下游裝機需求將明顯收斂，且由於電力成本占原材料製造生產成本約30%，因此在豐水期電力成本下降時，材料商多半會將產線稼動率調高，以獲取電力成本的下降，但同時也將導致產能過剩，對價格造成負面衝擊。

TrendForce表示，中國大陸分布式發電搶裝，加上其他區域市場需求漸回升，第2季整體矽片需求維持樂觀。在領先供應商集體漲價、產業自律產量等背景下，矽片價格有望繼續成長，以210R-N型（N型G12R單晶矽片）漲幅較大，4月價格預計將月增逾3.5%。第2季矽片供需格局大致穩定，然第3季裝機高峰已過，預料需求將大幅下滑，矽片價格可能轉為下跌，實際價格仍須視整體產量而定。

在電池部分，由於下游太陽能板已成功漲價，電池片價格有順勢上漲趨勢。此外，目前電池片庫存水位健康，且產量增加多集中在領先廠商，足以支撐價格。預計M10L TOPCon、G12 TOPCon四月價格將月增近1.7%，G12R TOPCon月增6.67%。從下游價格傳導速度來看，電池價格將最先受太陽能板價格影響，其上漲趨勢可能在5月出現變化，預料第3季時電池片價格因激烈競爭將持續下滑。

TrendForce指出，分布式發電設施搶裝潮大幅帶動太陽能板需求，造成分銷商大量囤貨，主要太陽能板供應商連續多次漲價，目前高價已來到0.73人民幣/瓦，均價則是0.7人民幣/瓦，價格持續受支撐。其他區域市場需求穩定，而巴基斯坦等個別國家的貿易商因擔心中國大陸搶裝潮壓縮貨源，已提高進貨量。

分析太陽能板供需情況，第2季末隨分布式發電設施設置高峰過去，需求可能大幅下降，預期第3季可能因激烈的市場競爭，太陽能板價格將回歸0.7人民幣/瓦、甚至更低的水準。