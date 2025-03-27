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出席博鰲論壇開幕式 丁薛祥：對外開放大門會愈開愈大

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥在博鰲亞洲論壇2025年會開幕式致詞中，對於建構亞洲命運共同體提出4點意見。記者黃雅慧／攝影
大陸國務院副總理丁薛祥在博鰲亞洲論壇2025年會開幕式致詞中，對於建構亞洲命運共同體提出4點意見。記者黃雅慧／攝影

「博鰲亞洲論壇2025年年會」27日上午舉行開幕式，大陸官方出席本次年會的最高領導、國務院副總理丁薛祥致詞時，針對大陸經濟前景提出3點回應，其中提及要繼續深化改革開放，會認真研究外資反映相關問題，並強調中國對外開放大門會愈開愈大。

丁薛祥說，大家都很關心中國經濟走勢，期待中國發展，為全球經濟注入更多的確定性，他藉此機會作出3點回應。一是中國經濟運行保持穩定，回升向好態勢更加穩固，將實施更加積極有為宏觀政策，全方位擴國內需求，促進樓市股市健康發展，防範重點領域風險，努力完成目標任務。

第二是經濟向新而行，科技創新能力提升，新舊動能持續轉換成效凸顯，展現中長期發展前景跟潛力，發展新質生產力、科技創新蔚然成風。不僅是中國機遇，也是亞洲跟全世界機遇；第三點是全面深化改開、營商環境更加優化。將推動標誌性改革舉措加快落地，完善有利高質量發展的體制機制。

丁薛祥強調，中國對外開放大門愈開愈大，穩步擴大制度性開放，認真研究外資反映、資質許可、標準制定、政府採購等相關問題，並歡迎各國企業赴華投資興業。

丁薛祥表示，今年是大陸國家主席習近平提出「構建亞洲命運共同體」10周年，在全球不穩定、不確定性因素明顯下，他圍繞「建構亞洲命運共同體」提4點意見。

一是增進信任中加強團結合作，並稱高度互信是亞洲命運共同體前提，和平合作包容為核心亞洲價值觀，相互尊重，協商一致，尊重彼此核心利益、重大關切，共創團結進步亞洲大家庭。捍衛真正多邊主義，維護以聯合國為核心多邊體系，全球治理朝向更公正合作方向。

二是開放合作中推進經濟全球化是必然選擇。他指，幾十年來亞洲成為世界最具發展活力和增長潛力依據。一條重要的經驗，就是積極敞開大門，主動服務世界；堅持開放區域主義，反對貿易投資保護主義，用好東亞亞太區域機制，進行開放型經濟建設，普惠包容經濟全球化。

三是互利共贏促進繁榮發展，堅持發展優先，落實全球發展倡議，改善民生，實現聯合國持續發展目標；要加強科技創新合作，促進科技成果共享，更好促進祖國發展，用好亞投行私募基金等融資平台等，為亞洲提供更多支持。

四是和平布局守護安全穩定。他提到，當前亞洲保持總體和平穩定，成為全球格局穩定板塊，值得備加珍惜。堅持共同綜合合作可持續亞洲安全觀，做地區和平建設者與守護者。

丁薛祥稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的勝利80周年、聯合國成立發展80周年，也是萬隆會議召開70周年。要共同維護聯合國憲章的宗旨和原則，弘揚正確二戰史觀，通過對話和協商解決分歧，營造各國共享安全新局面。

大陸官方出席本次博鰲亞洲論壇2025年會開幕式的最高領導、國務院副總理丁薛祥致詞時大陸經濟前景提出3點回應，強調中國對外開放大門會愈開愈大。記者黃雅慧／攝影
大陸官方出席本次博鰲亞洲論壇2025年會開幕式的最高領導、國務院副總理丁薛祥致詞時大陸經濟前景提出3點回應，強調中國對外開放大門會愈開愈大。記者黃雅慧／攝影

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