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陸今年前2個月規上工業企業利潤年減0.3% 降幅收窄

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸山東的青島汽車產業新城裡，一家車企的焊裝車間，機器人進行焊接作業。（新華社）
大陸山東的青島汽車產業新城裡，一家車企的焊裝車間，機器人進行焊接作業。（新華社）

大陸統計局27日公布數據顯示，今年前2個月，大陸全國規模以上工業企業（規上工業企業）實現利潤總額人民幣9109.9億元，年減0.3%，降幅較2024年全年收窄3個百分點。其中製造業改善明顯，前兩個月年增4.8%，拉動全部規上工業利潤增長3.2個百分點。

大陸全國規模以上工業企業前2個月營業收入年增2.8%，增速較2024年全年加快0.7個百分點。大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀，規模以上工業企業營業收入繼續改善，利潤降幅收窄，裝備製造業和原材料製造業利潤由降轉增，工業企業效益狀況呈現穩定恢復態勢。但要看到外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分工業企業生產經營仍面臨較多困難。

從企業類型來看，前2個月，大陸國有控股企業實現利潤總額人民幣3487.7億元，年增2.1%；股份制企業實現利潤總額人民幣6739.2億元，年減2%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額人民幣2304.6億元，年增4.9%；私營企業實現利潤總額人民幣2209.9億元，年減9%。

從行業別觀察，前2個月利潤增長者，有農副食品加工業利潤增長37.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長20.5%，電力、熱力生產和供應業增長13.5%，汽車製造業增長11.7%，通用設備製造業增長6%，專用設備製造業增長5.9%，紡織業增長5.7%。

利潤下降的業別為：石油和天然氣開採業下降1.1%，化學原料和化學製品製造業下降1.5%，電氣機械和器材製造業下降2.4%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降9.4%，非金屬礦物製品業下降37.8%，煤炭開採和洗選業下降47.3%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業同比減虧。

于衛寧指出，大陸政府推動新一輪大規模設備更新、消費品以舊換新政策持續顯效，多元化消費場景不斷創新，帶動相關產品所在行業及鏈條行業效益向好，像是汽車製造業、智能消費設備製造、家用廚房電器具製造、家用製冷電器具製造等行業利潤都呈現增長。

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