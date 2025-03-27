擠下鍾睒睒！彭博、富比世認證 字節跳動張一鳴登大陸首富

曾在去年10月公布的「2024年胡潤百富榜」成為大陸首富的「字節跳動」創辦人張一鳴，彭博億萬富豪指數、富比世（Forbes）富豪榜27日均顯示，張一鳴登頂大陸富豪榜榜首。

富比世預估，張一鳴身家為655億美元，在全球富豪榜位列第23位，排名其後的騰訊創辦人馬化騰、農夫山泉董事長鍾睒睒、拼多多創辦人黃崢，和小米創辦人雷軍，則分列全球富豪榜第27、28、32和33名。

彭博億萬富豪指數預估，張一鳴身家為575億美元，位居全球富豪榜第24位，馬化騰和鍾睒睒分列第25、26位。據彭博，這是張一鳴首次成為大陸首富。

富比世介紹，張一鳴是大陸科技巨頭字節跳動的主要聯合創始人，該公司以應用程序抖音、TikTok而聞名，在全球擁有超過10億用戶。張一鳴還涉足電子商務、教育、遊戲和新聞領域。

在去年發布的2024年胡潤百富榜中，張一鳴以人民幣3500億元第1次成為大陸首富，不過當時的富比世即時富豪榜顯示，農夫山泉董事長鍾睒睒的財富仍然超過張一鳴，在該榜仍是當時的大陸首富。去年下半年，由於資本市場波動，黃崢、張一鳴、馬化騰都曾先後短暫超越鍾睒睒，大陸首富多次易主，但自9月底資本市場止穩之後，便幾乎是鍾睒睒位於領先地位。

澎湃新聞稱，值得注意的是，在彭博億萬富豪榜上，張一鳴的身家較前一日並無變動，但鍾睒睒身家同一時間則縮水37.4億美元。意味張一鳴本次登頂，主因是鍾睒睒身家縮水、排名下滑所致。

鍾睒睒旗下的農夫山泉25日發布的2024年財報顯示，公司營收、淨利增速急降：營收428.96億元人民幣，同比增長0.5%；淨利潤為121.23億元人民幣，同比增加0.4%；包裝水業務收入罕見下滑超2成。26日收盤，農夫山泉股價跌逾8%。