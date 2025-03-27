台商撤離大陸須謹慎！專家警示：低迷市場暗藏交易陷阱

大陸工業不動產市場持續低迷，近期不少台商因擔憂美國前總統川普若再度當選，將對中國大陸加徵關稅，決定加快撤離大陸市場。然而，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良警告，當前市場已轉為買方市場，台商在出售資產時恐面臨更大的交易風險。

過去，台商在出售工業不動產時，往往能在多個買家之間周旋，以確保交易安全。然而，如今買家稀少，台商為了盡快脫手，可能會在缺乏嚴格審查的情況下，接受對買方過度有利的合約條件，甚至移轉股權後卻收不到應得款項。

段士良指出，買方市場的特性，使得買家在談判時態度不再積極，甚至有意拖延談判時間，期待價格進一步下探。此外，部分買家可能會提出不合理的交易條件，例如要求在款項未完全支付前先行移轉股權，或未確保資金來源合法，導致最終資金因無法通過銀行外匯管理規定而無法匯出境外，讓台商陷入困境。

此外，段士良提醒，市場低迷時，不良仲介可能會配合買方壓低價格，以獲取更高的佣金。對於不熟悉市場行情的台商而言，這類操作可能導致交易價格遠低於市場價值，造成不必要的損失。他建議，台商在處理資產出售時，務必審慎評估買方背景，確保交易條件合理，並尋求專業顧問協助，以降低風險，確保交易順利完成。