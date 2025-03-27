振興經濟 中國最高檢監督涉企違規「遠洋捕撈」

去年中國民營企業遭違規異地執法（俗稱「遠洋捕撈」）情況明顯，中國最高檢昨天對全國檢察機關部署，要求加強對涉企查封、扣押、凍結等強制性措施的監督，並健全糾正涉企冤錯案件機制。

為振興經濟，中國高層官員在全國「兩會」後，陸續展開規範涉企執法。

根據高檢網，中國最高檢26日專門召開會議，對全國檢察機關開展違規異地執法和趨利性執法司法專項監督進行部署。最高檢檢察長應勇表示，要堅持和落實「兩個毫不動搖」，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰。

他說，聚焦違規異地執法和趨利性執法司法等突出問題，依法加強對涉企刑事案件立案監督，加強對查封、扣押、凍結等強制性措施的監督，堅決糾正利用刑事手段干預經濟糾紛，健全檢察環節依法甄別糾正涉企冤錯案件機制，堅決防治辦案與利益掛鈎。

「開展規範涉企執法專項行動」寫入了今年的政府工作報告。報告要求，「堅決防止違規異地執法和趨利性執法」。

此外，一度被監管反壟斷調查重擊的平台企業也得到關注。

根據新華社25日報導，中國國務院副總理張國清近日到到外賣送餐、網絡零售、直播電商、交通等平台企業調研，表示要持續提升市場監管領域治理能力，促進平台經濟健康發展。

他表示，平台企業是平台經濟的關鍵載體，具有很強的社會屬性和溢出效應，要發揮在促創新、擴消費、穩就業等方面的引領帶動作用。

他也提到，要堅決整治低質低價「內捲式」競爭、不合理設置配送時限、不合理收費抽傭等問題，構建平台經濟健康發展的良好生態。