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字節跳動創始人再成中國首富 655億美元身家超越馬化騰鐘睒睒

中央社／ 上海27日電
字節跳動創辦人張一鳴。路透
字節跳動創辦人張一鳴。路透

短影音平台抖音母公司「字節跳動」創始人張一鳴，以約655億美元的身家成為中國首富，超越騰訊創辦人馬化騰和農夫山泉創辦人鐘睒睒。

界面新聞報導，彭博億萬富豪指數及「富比世」（Forbes）富豪榜今天均顯示，張一鳴登頂中國富豪榜榜首，成為中國首富。

其中，富比世預估張一鳴身家為655億美元，在全球富豪榜位列第23位，馬化騰與鐘睒睒分列富豪榜第27和28位。彭博億萬富豪指數預估張一鳴身家為575億美元，位居全球富豪榜第24位，馬化騰和鐘睒睒分列第25和26位。

報導說，張一鳴出生於1983年，在創立字節跳動之前曾連續4次創業，2012年第5次創業成立字節跳動，先後推出今日頭條、抖音等。2021年5月，張一鳴宣布卸任CEO一職，將聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任等。

去年10月，胡潤研究院發布「2024胡潤百富榜」。當時張一鳴以約人民幣3500億元首次成為中國首富。他是過去26年來第18位中國首富，也是第一位「80後」白手起家的中國首富。

人民幣 字節跳動 富比世

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