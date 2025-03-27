李嘉誠售巴拿馬運河港口 如期進行

彭博社報導，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口出售給美國貝萊德為首的財團，儘管中國大陸國家主席習近平因此震怒，但出售港口計畫仍如期進行。

匿名人士表示，相關各方目前正努力敲定稅務、會計和其他交易條款，希望按計畫在四月二日前簽署協議。

華爾街日報上周報導，知情人士稱，習近平對香港長和集團出售巴拿馬運河港口感到憤怒，原因之一是長和未事先徵求北京批准。習近平團隊原計畫將巴拿馬港口問題作為與川普政府談判的籌碼，結果被打了個措手不及。

港媒大公報過去幾天多次發文要求「停止交割」，中國國家市場監督管理總局也正調查此案。市場關注港府是否動用港版國安法力阻該交易。

但大陸網站網易有文章指出，李嘉誠不怕「上頭」的底氣在於長江和記的財報。截至二○二四年六月，長和一半收入來自歐洲，香港和中國僅占百分之七和百分之五。

文章指李嘉誠十年間套走人民幣四百八十億元（約台幣二一九二億元），如今在中國生意僅剩下百分之五，這可能是李嘉誠敢「先斬後奏」賣港口的原因。