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庫克到訪 蘋果捐浙大1.35億

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

美國蘋果首席執行官庫克訪問大陸人工智慧（AI）中心杭州，並宣布向浙江大學捐贈人民幣三千萬元（約合台幣一點三五億元），設立基金，用以支持程式設計領域等專業課程。

庫克昨日在微博發文稱：「很高興今天在浙江大學與新世代的開發者們見面，我們將通過全新的Apple移動應用孵化基金，加碼對年輕開發者和創業者的支持，幫助他們把握更多機遇」。

綜合新華社與證券時報，當天庫克到訪浙江大學紫金港校區，參加移動應用創新十周年活動。蘋果公司同一天發聲明宣布，向浙江大學捐贈人民幣三千萬元，蘋果將與浙大合作設立「Apple移動應用孵化基金」，提供最前沿的技術培訓，包括App開發、產品設計、市場營銷和商業運營等專業課程。在Apple移動應用孵化基金設立前，蘋果在過去十年裡共向浙江大學捐贈人民幣五千萬元，用於開展移動應用創新賽。

庫克說，我們相信程式設計是強大的工具，它能讓人們以全新的方式進行創造、交流和解決問題。我們很榮幸能深化與浙江大學長達十年的合作關係，為下一代開發者提供技能支持，幫助他們開發創新應用，創立充滿生機的業務。

此前在三月廿四日，大陸商務部部長王文濤於北京會見庫克，據大陸官方消息，王文濤向庫克表示，中國大陸經濟展現強大的韌性和活力，已成為創新發展的熱土。中國大陸堅定不移擴大對外開放，向外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策。歡迎蘋果公司擴大在陸投資，深度融入中國大陸市場，共享發展機遇。

王文濤強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方採取單邊加徵關稅等限制措施，干擾企業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。大陸願與美方一道，通過平等對話為企業創造更穩定的政策環境。

浙江大學

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