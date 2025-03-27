54陸企遭美列制裁清單 陸批美霸權行徑

美國商務部工業及安全局廿五日在聯邦公報上刊發兩篇公告，以違反美國國安和外交利益為由，一共制裁八十二間企業，其中有五十三間位於大陸和香港，另有一間位於台灣，預計本周五（廿八日）生效。

被點名的浪潮集團在台灣的子公司，位於新北市板橋區，公司資本額約台幣一億元，業務涵蓋雲數據中心、大數據服務、商用軟體和企業資源規畫等。公司負責人林楷智，他在浪潮集團已任職廿四年七個月。

經濟部長郭智輝表示，經濟部將盡速調查，以了解上述個案營運情況，若違反相關規定，政府也會處理、懲處。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日回應稱，美方濫用「實體清單」等出口管制工具，以「危害美國國家安全、違反美國外交政策」為藉口，濫施非法單邊制裁，「是典型的霸權主義行徑，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害企業的合法權益，破壞全球產供鏈安全穩定」，大陸方面對此堅決反對，並予以強烈譴責。

他指出，大陸敦促美方停止泛化國際安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單，無理打壓中國大陸企業。並警告「中方將採取必要措施，堅定維護中國企業合法權益」。

美國商務部工業及安全局其中一份公告，針對大陸的AI大模型開發、伺服器以及超級電腦產業共十二間公司，包括北京智源人工智能研究院、寧暢信息產業，以及浪潮集團六間子公司，其中五間位於大陸和香港，一間位於台灣。

另一份公告列出七十間公司，涉及大陸、巴基斯坦、伊朗、南非與阿拉伯聯合大公國，其中四十二間是大陸公司，包括賽澔儀器、安徽科華貿易、重慶西南集成電路等。美方指控相關大陸公司涉嫌獲取或試圖獲取美國產品，以支持大陸量子技術發展，而量子技術可用於軍事領域，認為對美國的國家安全構成威脅。