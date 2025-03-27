李嘉誠確定賣巴拿馬港口

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

香港首富李嘉誠賣巴拿馬港口一事引發大陸官方不滿，不過彭博引述知情人士指出，長和正繼續推進交易進行，各方正在著力完成盡職審查、稅務、會計帳目等交易細節，目標是如期在4月2日前完成簽署協議。

李嘉誠旗下長江和記實業本月初宣布與美商貝萊德（BlackRock-TiL）達成協議，將收購和記港口80%股權，旗下資產包括捲入爭議的巴拿馬港口公司股權。此舉被外界視為以企業自保為首要目標，規避未來收益和營運風險。

綜合華爾街日報及彭博報導，大陸國家主席習近平對長和集團出售巴拿馬運河港口感到憤怒，原因是長和未事先徵求北京批准，且習近平的幕僚團隊原本計劃將巴拿馬港口問題作為談判籌碼，大陸國家市場監督管理總局等多個政府機構也已按高層指示，研究這筆交易是否可能危及國家安全，或反壟斷違規行為。

大陸國務院港澳辦對此先後轉載質疑長和交易的文章，批評這筆交易漠視國家利益、民族大義；香港大公報昨（26）日也再次刊載評論指出，出售消息公布後近一個月，各界並沒有看到相關企業果斷停止交割，「一時的天真糊塗尚可諒解，若是堅持在錯誤道路上越走越遠，後果將十分嚴重。」

不過根據長和本月初發布的公告，該公司同意與BlackRock-TiL財團獨家磋商為期145日。彭博報導引述知情人士指出，這項條款讓其他潛在買家，包括大陸的國有企業幾乎沒有介入談判的空間。

巴拿馬運河 情人 李嘉誠

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