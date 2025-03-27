博鰲論壇三議題 兩岸可交流

觀察今年博鰲亞洲論壇的各項議題，兩岸共同市場基金會董事長詹火生昨（26）日表示，在經濟自由化、探討綠色能源與持續創新科技等三方面，台灣能與之交流、對話與學習。

在經濟自由化方面，詹火生表示，今年博鰲論壇依然從全球角度來看，但著重在共創亞洲未來，在世界局勢碎片化、保護主義興起、區域經濟被破壞狀態下，博鰲論壇試圖建構開放世界體系，追求多邊主義，每次都能感受到在追求開放經濟層面「其實做了很多工作」。

詹火生說，「綠色能源、新質生產力」對大陸民眾而言是朗朗上口的概念，而今年博鰲論壇「可持續性報告」提到綠色能源、碳權的內容分析得非常詳細，在亞洲各地區有哪些已經設立了碳權交易，如何資訊分享，在亞洲共同建立減碳環境。

至於持續創新科技，詹火生指出，台灣也非常積極地建設數位素養能力，這次可以看到很多新算力的發展。

至於近期熱議的川普政府關稅議題，美國前商務部長古提瑞斯（Carlos Miguel Gutierrez）26日在主題為「實現普惠包容的全球化」的論壇上表示，美國關稅可能加強地區化、加強亞洲國家的地區主義，而不是全球化。「這是我們應該密切關注的，因為會產生意想不到的後果。」

古提瑞斯稱，過去美國關稅實施時候增加亞洲內部貿易，接下來將推出的關稅，如果造成衝擊，且比想像更加嚴重，會看到亞洲內部貿易極大增加。古提瑞斯建議，下一步應要在中美之間達成某種協議，「這當然不能替代基於全球規則的體系，但至少這是一個開始，是可控的，讓事情不至於失控，陷入混亂。」