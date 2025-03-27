多家投行上調陸GDP增幅

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

多家全球金融機構對今年中國大陸經濟前景看法變得更加樂觀，理由是在大陸政府刺激措施推動下，經濟復甦優於預期。

華爾街日報報導，滙豐、澳新銀行和花旗的經濟學家在過去一個月紛紛上調對大陸GDP增幅的預測，分別從先前預計的4.5%、4.3%和4.2%，上調至4.8%、4.8%和4.7%，更接近大陸政府為今年設定的5%左右的增長目標。

摩根士丹利、西班牙對外銀行和野村的經濟學家相較起來沒有那麼樂觀，但同樣上調預期。這三家投行目前預計2025年度大陸經濟將增長4.5%，先前預期分別為增長4.0%、4.1%和4.0%。

滙豐經濟學家在一份報告中表示，大陸政府支持增長的決心增強，為提振內需而採取的政策更有力更迫切，加上經濟活動數據優於預期，是他們對大陸經濟增長更加樂觀的主要原因；高盛分析師則指出，多數投資者認為大陸AI領域正在發生的事情將扭轉大局，他們對私營部門監管壓力的緩解也表示歡迎。

不過經濟學家也表示，大陸經濟仍面臨其他下行風險，目前尚不清楚大陸政府宣布的刺激措施能否推動陷入困境的房地產市場實現實質性的、可持續的反彈。此外，人們仍然懷疑在通縮壓力持續不散、信心低迷以及勞動力市場面臨困境的情況下，更大的財政支持能否說服謹慎的家庭放心花錢。

壓力 華爾街日報

延伸閱讀

富察台灣出版中國判刑 大陸學者有質疑

大陸碳市場擴充！首納鋼鐵、水泥、鋁冶煉等三大行業

王力宏在大陸被告了 將於4/28在上海開庭

前署長死亡、前副署長被捕 陸海關系統遭反腐清洗

相關新聞

54陸企遭美列制裁清單 陸批美霸權行徑

美國商務部工業及安全局廿五日在聯邦公報上刊發兩篇公告，以違反美國國安和外交利益為由，一共制裁八十二間企業，其中有五十三間...

人工智慧領域引資 廣西今年逾110億人民幣

廣西壯族自治區官方25日開記者會介紹，今年前兩月廣西招商引資「人工智慧+」領域新簽約項目22個，投資總額超110億元人民...

庫克到訪 蘋果捐浙大1.35億

美國蘋果首席執行官庫克訪問大陸人工智慧（AI）中心杭州，並宣布向浙江大學捐贈人民幣三千萬元（約合台幣一點三五億元），設立...

李嘉誠售巴拿馬運河港口 如期進行

彭博社報導，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口出售給美國貝萊德為首的財團，儘管中國大陸國家主席習近平因此震...

外資唱多陸股 估漲勢將更持久

隨著大陸A股及港股今年以來持續走強，外資對大陸股市的態度正變得更加樂觀。摩根士丹利（大摩）與高盛相繼發布報告，大摩再次上...

比亞迪衝海外銷售年增9成

比亞迪董事長王傳福公布今年的總銷量目標是550萬輛，包含海外市場的80萬輛以上。由於比亞迪去年總銷量427.21萬輛、其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。