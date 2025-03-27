陸股犀利 外資唱多 高盛預測本輪漲勢將更持久

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
隨著企業獲利增長優於預期，外資對陸港股態度正變得更加樂觀。中新社
隨著企業獲利增長優於預期，外資對陸港股態度正變得更加樂觀。中新社

雖然陸港股年初至今表現強勁，基於中資企業去年第4季業績普遍優於預期，在基本面好轉下，外資投行高盛和摩根士丹利（大摩）等先後發聲唱多。高盛預測陸股本輪漲勢將更持久，大摩則連續兩個月調高多個指數目標點位。

高盛發布最新研究報告稱，在今年中國股票上漲約20%之後，預計還會有更多基本面驅動的上漲，不過重申牛市可能因事件風險和獲利回吐壓力而放緩。

高盛首席中國股票策略師指出，海外投資者對中國股票市場的熱情目前已上漲至近四年新高，在今年中國股票上漲約20%之後，預計還會有更多基本面驅動的上漲，本輪漲勢將會比去年9月時更加有持久力，不過重申牛市可能因事件風險和獲利回吐壓力而放緩，主因中美政策及地緣政治在未來數周將轉趨活躍，包括「美國優先貿易政策」報告及對等關稅將於4月出爐。

與此同時，大摩今年第二次上調中國股票指數目標點位，指出因獲利增長預期提高，經濟和匯率前景改善。

大摩分析師在報告中上調恒生指數、恒生中國企業指數、MSCI中國指數和滬深300指數的2025年底目標點位分別至25,800、9,500、83和4,220點，分別意味著比當前點位水準有近9.8%、9.7%、10.9%和7.7%的上漲空間。

大摩表示，驅使該行調高目標點位的最大動力是獲利預測溫和增長，MSCI中國指數於2025年及2026年獲利增長預測為7%及9%，基於中資股有進一步價值重估的空間，預期年底前估值有望升至與MSCI新興市場指數看齊，即未來12個月預測本益比為12.5倍。

此外，港媒信報引述富達國際基金則指，此前幾輪中資股出現短暫反彈，主要均由「憧憬（hope）」所推動，有關反彈僅是由市場對政策的期望所觸發，非因基本面因素好轉所致。

不過，與過去幾年的反彈不同，近輪中資股漲勢，是由基本面因素改善推動。預期中資企業將增加AI方面資本支出，相信AI可推動企業盈利、生產力，甚至協助就業市場改善。

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