陸副總理與美國貿易代表視訊 就關稅問題表達嚴正關切

大陸副總理與美國貿易代表26日舉行視訊通話，官方消息顯示，雙方就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見，何立峰就美方以芬太尼為由對陸加徵關稅、有關301調查以及擬祭出「對等」關稅等表達嚴正關切。

據新華社，大陸副總理何立峰以「中美經貿中方牽頭人」身分，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）視訊通話，消息指，雙方圍繞落實今年1月17日中美兩國元首通話（指大陸國家主席習近平與美國時任總統拜登）達成的重要共識，就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見。

消息指，陸方就美方以芬太尼為由對陸加徵關稅、有關301調查以及擬祭出「對等」關稅等表達「嚴正關切」。雙方認為保持穩定的中美經貿關係符合兩國利益，「同意就彼此關心的問題繼續保持溝通」。

此外，中共政治局委員兼外長王毅，也於26日在北京會見美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格（Evan Greenberg）。王毅表示，中美兩國有著廣泛利益和廣闊合作空間，可以相互成就，造福世界。當前中美關係處於何去何從的重要關口，雙方應以兩國元首重要共識和願景為指引，加強交流，增進了解，避免誤判，管控分歧。

他強調大陸願本著平等原則和相互尊重精神，同美方開展對話協商，解決各自合理關切。格林伯格則說，面對風險因素和不確定性增多的世界，雙方應加大接觸，落實好兩國元首願景，實現各自和平繁榮。