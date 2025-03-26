大陸碳市場擴充！首納鋼鐵、水泥、鋁冶煉等三大行業

大陸碳排放權交易市場26日發布「方案」，首次從原有的發電行業重點排放單位2,200家，擴大覆蓋範圍到鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業，預計將新增1,500家重點排放單位。

中新經緯報導，大陸生態環境部26日發布「全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案」（簡稱「方案」）。宣教司司長、新聞發言人裴曉菲表示，目前大陸碳排放權交易市場，僅覆蓋發電行業重點排放單位2,200家，年覆蓋二氧化碳排放量超過50億噸。

此次擴充納入的鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業是碳排放大戶，年排放約30億噸二氧化碳當量，占大陸二氧化碳排放總量的20%以上。

此次擴充後，大陸碳排放權交易市場預計將新增1500家重點排放單位，覆蓋大陸二氧化碳排放總量占比將達到60%以上，覆蓋的溫室氣體種類擴大到二氧化碳（CO2）、四氟化碳（CF4）和六氟化二碳（C2F6）三類。

根據「方案」部署安排，生態環境部將按照「邊實施、邊完善」的工作思路，分兩個階段穩妥有序推進相關工作，其中2024到2026年度是啟動實施階段，2027年度以後是深化完善階段。

近期將印發關於三個行業納入碳排放權交易市場管理工作通知，明確重點排放單位名錄制定、關鍵參數月度存證、碳排放報告核查、核定配額發放、配額清繳等任務及完成時限。

2021年7月，大陸以發電行業為突破口，啟動全國碳排放權交易市場，經過近4年發展，發電行業綠色低碳轉型效果逐步顯現，全口徑電力碳排放強度累計下降8.78%，減排成本降低大約人民幣350億元。