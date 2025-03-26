川普對等關稅將公布 學者：大陸台商得採新東向、新南向

美國總統川普，預計在4月2日公布新的對等關稅措施，由於台灣對美貿易順差增幅相當大，恐怕難從對等關稅中脫身。學者們26日指出，全球供應鏈勢必一定會重組，台商未來都得要採新東向、新南向，「但不管採哪一向，事前還是一定要做好科技研發跟轉型升級，用新的技術人才，才能抓到新的世界商機。」

中信金控首席經濟學家林建甫26日在現代財經論壇主辦的「世界新變局下台灣產業前景」上表示， 政府要小心川普的高關稅恐嚇及勒索，全球供應鏈未來一定會重組，台商勢必未來都得要採新東向、新南向。

林建甫提到，在大陸的台商也要修正，由於大陸本身內需市場需要帶動，台商可以善用大陸內需市場，「但最重要不管採哪一向，事前還是一定要做好科研，透過科研升級轉型，用新的技術人才可以抓到新的世界商機。」

中華經濟研究院副院長王健全則提供兩個應對方法，首先政府方面要加強對川普政府遊說，說明台灣是美國不可缺少的再工業化夥伴，換取美國對台灣關稅的降低。

其次是鼓勵企業赴美投資，可在台美兩地資本市場雙掛牌，善用美國的資金，壯大台灣的產業，吸引人才、購併美國當地企業、引進技術，進而培養台灣更多的世界級企業。

全國工業總會秘書長呂正華，則轉述企業家的話說，起床第一件怕看到報紙，又寫哪個產業被美國課稅，台商勢必得要採「新東向」、「新陸商」、「新產業」的三個面向來因應。