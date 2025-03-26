快訊

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

跌不停…這檔吞第8根跌停、逾1.4萬張排隊賣不掉 網驚：真的慘

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對等關稅將公布 學者：大陸台商得採新東向、新南向

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究院副院長王健全 （左起）、全國工業總會秘書長呂正華、台灣綜合研究院董事長黃輝珍、前監察委員李伸一 、東華大學公共行政學系榮譽教授高長、中信金控首席經濟學家林建甫，26日出席現代財經論壇主辦的「世界新變局下台灣產業前景」。
中華經濟研究院副院長王健全 （左起）、全國工業總會秘書長呂正華、台灣綜合研究院董事長黃輝珍、前監察委員李伸一 、東華大學公共行政學系榮譽教授高長、中信金控首席經濟學家林建甫，26日出席現代財經論壇主辦的「世界新變局下台灣產業前景」。

美國總統川普，預計在4月2日公布新的對等關稅措施，由於台灣對美貿易順差增幅相當大，恐怕難從對等關稅中脫身。學者們26日指出，全球供應鏈勢必一定會重組，台商未來都得要採新東向、新南向，「但不管採哪一向，事前還是一定要做好科技研發跟轉型升級，用新的技術人才，才能抓到新的世界商機。」

中信金控首席經濟學家林建甫26日在現代財經論壇主辦的「世界新變局下台灣產業前景」上表示， 政府要小心川普的高關稅恐嚇及勒索，全球供應鏈未來一定會重組，台商勢必未來都得要採新東向、新南向。

林建甫提到，在大陸的台商也要修正，由於大陸本身內需市場需要帶動，台商可以善用大陸內需市場，「但最重要不管採哪一向，事前還是一定要做好科研，透過科研升級轉型，用新的技術人才可以抓到新的世界商機。」

中華經濟研究院副院長王健全則提供兩個應對方法，首先政府方面要加強對川普政府遊說，說明台灣是美國不可缺少的再工業化夥伴，換取美國對台灣關稅的降低。

其次是鼓勵企業赴美投資，可在台美兩地資本市場雙掛牌，善用美國的資金，壯大台灣的產業，吸引人才、購併美國當地企業、引進技術，進而培養台灣更多的世界級企業。

全國工業總會秘書長呂正華，則轉述企業家的話說，起床第一件怕看到報紙，又寫哪個產業被美國課稅，台商勢必得要採「新東向」、「新陸商」、「新產業」的三個面向來因應。

台商 川普 美國

延伸閱讀

軍事行動或協議？川普應對伊朗核計畫 專家分析美政策2走向

川普新一輪關稅影響範圍縮小 華爾街交投平靜、日股收漲

川普恢復塑膠吸管 彭啓明：考慮送些台製紙吸管給美國

川普關稅大刀逼近 越南將調降多項美國產品關稅

相關新聞

北方華創進軍離子注入設備市場 拓展半導體製造裝備版圖

大陸半導體設備龍頭北方華創，26日宣布進軍離子注入設備市場，並推出首款離子注入機Sirius MC 313。這一戰略舉動...

富察遭判刑3年 陸委會批中共完全保密：未經正當審判

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。大陸國台辦今表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒...

川普對等關稅將公布 學者：大陸台商得採新東向、新南向

美國總統川普，預計在4月2日公布新的對等關稅措施，由於台灣對美貿易順差增幅相當大，恐怕難從對等關稅中脫身。學者們26日指...

美將逾50家陸企列出口管制 大陸外交部：典型霸權主義

美國商務部工業與安全局在聯邦公報上刊發2份文件，將50多個大陸科技企業和機構納入出口管制「實體清單」，預計將於28日生效...

川普稱4/2關稅解放日 羅奇：美國現類似處文革早期

對於美國關稅即將在4月2日全面徵收「對等」關稅，耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員、摩根史丹利亞洲區前主席、著名經濟...

川普2.0隱憂...美前商務部長：美國關稅可能加強地區化

儘管博鰲論壇並未針對美國關稅議題設主題討論，但多數論壇上多提及關稅影響，特別是與全球化有關的議題，美國前商務部長古提瑞斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。