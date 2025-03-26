川普稱4/2關稅解放日 羅奇：美國現類似處文革早期

對於美國關稅即將在4月2日全面徵收「對等」關稅，耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員、摩根史丹利亞洲區前主席、著名經濟學家史蒂芬·羅奇（Stephen Roach）26日在主題為「普惠包容全球化」的博鰲論壇分論壇上提問「美國到底是怎麼了？」，他認為美國類似處於文革早期階段，會對世界其他地區造成破壞。

羅奇從歷史的視角談，他指出並非注定要重複歷史，但必須要注意歷史的回響。他表示關稅法在1930年通過之後，全球貿易萎縮了超過60%，一方面在一定程度上導致了美國的大簫條。

羅奇說，美國總統川普的宣布4月2號會是一個「解放日」，川普認為美國會收回所有不公正貿易所造成的損失，並指出在二戰後很多國家都在佔美國的便宜。他想問的是，「川普的這種『解放日』概念是否會被歷史銘記？就像1930年的關稅法一樣，我希望不會如此。」

羅奇指出，在討論所有包容性全球化的時候，要注意到全球化可能已經行將就木，就像在關稅法出台之後，也就是90年前那樣。

他擔心美國現在可能已經迷失了方向，美國曾經是捍衛自由世界，是自由世界的領導者，而現在美國在挑戰自己、挑戰法制、挑戰世界，挑戰的方式不僅僅有關稅，還有一些廣泛性措施，包括撕毀相關聯盟，離間美歐關係，且在領土方面提出了一些主張，「這是在美國二戰之後歷史上沒有見過的」，比如想要奪取格陵蘭島、巴拿馬運河和加薩地帶，最令人震驚的是加拿大，史蒂芬·羅奇提問「美國到底是怎麼了？」

羅奇表示，美國現在類似處於文革早期階段，他說，中國文化革命是很有破壞性的，但也奠定了改革開放的基礎，同時沒有對世界其他地方產生影響。而美國的文革對世界其他地區造成了破壞性的影響，對全球化來說是一個重大的事件，所以世界會受到這些舉措的嚴重影響。

川普4日在國會聯席會議上發表講話時重申，將於4月2日開始徵收對等關稅。農產品關稅也將於4月2日生效。川普表示，「4月2日是我們國家的解放日。我們正在收回一些非常愚蠢的總統們所放棄的財富，因為他們根本不知道自己在做什麼。」