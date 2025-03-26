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美零售商迫中國供應商降價 部分企業利潤年減逾4成

中央社／ 台北26日電

美國加徵關稅的壓力下，沃爾瑪、好市多近來陸續向中國供應商施壓降價。部分中國供應商表示經營壓力已經浮現，損失的訂單和利潤虧損擴大，並有業者反映，利潤總額年減40%以上。

綜合界面新聞、南方都市報，川普政府連兩波對中國商品加徵關稅後，中國供應商接連承受美國大型零售商要求降價的巨大壓力。這類轉嫁成本的行為造成更加緊張的供需關係，部分供應商利潤萎縮，可能為了壓低成本而降低產品品質。

報導引述廣東一家食品包裝企業管理層指出，80%的業務來自海外，由於關稅政策問題，來自北美的訂單銳減，損失和利潤虧損已經無法承受，「到目前為止，訂單量銳減，導致利潤總額年減40%以上」。

這名業者指出，基礎類工業品的利潤很低，產品的利潤主要靠量，所以客戶採購的總量將直接造成影響，一旦合作的貿易公司訂單減少，就會直接波及他們這類

企業，「目前應對的措施非常被動，除了在中國國內尋求可替代的客戶之外，沒有其他辦法」。

報導提及，另一家同樣位在廣東的廚具代工廠則表示，美國加徵關稅對整個行業造成了衝擊，農曆年後，由於傳出美國將加徵關稅的消息，不少客戶要求訂單延期出貨，有的甚至不下訂單了。

今年3月12日，中國紡織品進出口商會在微信公眾號上發布聲明指出，近期陸續收到部分會員反映，有「美國大型零售商要求中國供應商降價，正瞭解相關情況，如情況屬實，該會將採取積極措施，維護會員企業的合法利益」。聲明並呼籲美國大型零售商「公平」、「合理」解決國際貿易問題。

報導分析，大型零售商單方面要求中國企業降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，而且這種類嫁成本的行為只會造成更加緊張的合作關係，甚至會逼著供應商為了壓低成本而降低產品品質。

並非所有中國供應商都陷入這樣的困境之中，報導指出，部分中國企業在此之前嗅到了「風險」，已提前作出應對措施。

一間出口訂單比重超過50%的寵物用品商表示，目前除了積極與客戶和供應商溝通，共同探討應對策略，同時柬埔寨工廠也在全力建設中；另一間清潔電器公司則提到，越南的代工廠已從去年10月開始陸續發貨，供應美國市場，緩解關稅影響。

壓力 客戶 美國

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