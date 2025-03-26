川普2.0隱憂...美前商務部長：美國關稅可能加強地區化

儘管博鰲論壇並未針對美國關稅議題設主題討論，但多數論壇上多提及關稅影響，特別是與全球化有關的議題，美國前商務部長古提瑞斯（Carlos Miguel Gutierrez）26日在主題為「實現普惠包容的全球化」的論壇上表示，美國關稅可能加強地區化、加強亞洲國家的地區主義，而不是全球化。「這是我們應該密切關注的，因為會產生意想不到的後果。」

古提瑞斯表示，現在正進入關稅激烈的時期，美國會針對那些美國徵收關稅的國家實施更高的關稅，由於會對市場造成動盪效應，這次關稅戰可能沒有上一次強烈，美國非常謹慎，就市場而言不要去把整個船都打翻，否則會對亞洲造成很大的影響。

古提瑞斯稱，過去美國關稅實施時候增加亞洲內部貿易，接下來將推出的關稅，如果造成衝擊，且比想像更加嚴重，會看到亞洲內部貿易極大增加。

古提瑞斯建議，下一步應要在中美之間達成某種協議，「這當然不能替代基於全球規則的體系，但至少這是一個開始，是可控的，讓事情不至於失控，陷入混亂。」

談及美中關係，古提瑞斯論壇期間通過新華社表示，美中不能互相對著幹，這對全球不利，應該找到共存方式，利於美中，也利於全球，希望美中可以通過對話建設積極的雙邊關係，遠離衝突。作為兩個大國，美中關係會影響到世界其他國家。他對美中關係的未來持積極態度。「我在中國有不少好朋友，我覺得美中雙方要多走動，多了解對方。」

古提瑞斯曾在2005年至2009年擔任美國商務部長。此前，他曾在美國食品企業家樂氏公司擔任首席執行官。