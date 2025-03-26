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美將逾50家陸企列出口管制 大陸外交部：典型霸權主義
美國商務部工業與安全局在聯邦公報上刊發2份文件，將50多個大陸科技企業和機構納入出口管制「實體清單」，預計將於28日生效。大陸外交部發言人郭嘉昆26日表示，美方此舉是典型的霸權主義行徑，破壞全球產供鏈安全穩定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。
北京日報報導，郭嘉昆指出，美方濫用「實體清單」等出口管制工具，以「危害美國國家安全、違反美國外交政策」為藉口，濫施非法單邊制裁，是典型的霸權主義行徑，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害企業的合法權益，破壞全球產供鏈安全穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。
郭嘉昆提到，敦促美方停止泛化國際安全概念，「停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單，無理打壓中國企業。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。」
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