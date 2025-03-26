小米汽車紅到陰間？陸清明節燒紙紮SU7給先人 網虧「記得附充電樁」

小米去年4月正式上市的電動車SU7，2024年全年共賣出逾13.6萬輛，今年銷售目標更上看35萬輛。SU7不只人間熱銷，如今也紅到了「陰間」。山東大眾報業集團旗下新媒體《海報新聞》報導，臨近清明節，今年一款「紙紮版」小米SU7熱賣，引發網友熱議。

報導稱，大陸某電商平台上的資訊顯示，該款產品售價從人民幣11元到30元不等。其中一家電商客服稱，紙紮的「小米汽車」上線以來一直賣得不錯，「質量也挺好，這款產品長度45厘米左右，成品裝在紙箱裡發貨。」

另一家網店的頁面顯示，該款紙紮祭祀品上線以來已經賣出逾600個，3個月來的好評率為100%。微博上還有網友發布影片，在路上就看到有外送員正在送紙紮小米SU7給客人。

今年清明流行燒紙紮小米SU7也引起不少網友熱議。但有人提醒：「沒燒充電樁過去，是開沒電了再燒一輛開嗎？」，「沒有充電樁就開不了啊」，「車子沒電了，老祖宗會不會半夜來找你？」，「萬一有需要，售後的怎麼辦？」

小米SU7汽車共有3款，售價分別為人民幣21.59萬元、24.59萬元和29.99萬元。亦即，最貴的款式約合新台幣135萬元，在大陸電動車市場屬中高價位。有網友感嘆，「你買不起的小米汽車，老祖宗們已經先開上了！」