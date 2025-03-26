快訊

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

跌不停…這檔吞第8根跌停、逾1.4萬張排隊賣不掉 網驚：真的慘

聽新聞
0:00 / 0:00

小米汽車紅到陰間？陸清明節燒紙紮SU7給先人 網虧「記得附充電樁」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年清明節，一些大陸民眾選擇燒「紙紮版」小米SU7給先人。（圖／取自微博）
今年清明節，一些大陸民眾選擇燒「紙紮版」小米SU7給先人。（圖／取自微博）

小米去年4月正式上市的電動車SU7，2024年全年共賣出逾13.6萬輛，今年銷售目標更上看35萬輛。SU7不只人間熱銷，如今也紅到了「陰間」。山東大眾報業集團旗下新媒體《海報新聞》報導，臨近清明節，今年一款「紙紮版」小米SU7熱賣，引發網友熱議。

報導稱，大陸某電商平台上的資訊顯示，該款產品售價從人民幣11元到30元不等。其中一家電商客服稱，紙紮的「小米汽車」上線以來一直賣得不錯，「質量也挺好，這款產品長度45厘米左右，成品裝在紙箱裡發貨。」

另一家網店的頁面顯示，該款紙紮祭祀品上線以來已經賣出逾600個，3個月來的好評率為100%。微博上還有網友發布影片，在路上就看到有外送員正在送紙紮小米SU7給客人。

今年清明流行燒紙紮小米SU7也引起不少網友熱議。但有人提醒：「沒燒充電樁過去，是開沒電了再燒一輛開嗎？」，「沒有充電樁就開不了啊」，「車子沒電了，老祖宗會不會半夜來找你？」，「萬一有需要，售後的怎麼辦？」

小米SU7汽車共有3款，售價分別為人民幣21.59萬元、24.59萬元和29.99萬元。亦即，最貴的款式約合新台幣135萬元，在大陸電動車市場屬中高價位。有網友感嘆，「你買不起的小米汽車，老祖宗們已經先開上了！」

不過，山東博睿律師事務所陳瑞福認為，冥用品如果有小米商標，就恐涉嫌侵犯商標權。

清明節將至，大陸網上不少店家推出「紙紮版」小米SU7，售價約台幣百元上下。（圖／取自微博）
清明節將至，大陸網上不少店家推出「紙紮版」小米SU7，售價約台幣百元上下。（圖／取自微博）

電動 電商

延伸閱讀

清明節將至新竹大坪頂驚見滿地「紅包袋」 民俗專家搖頭

台青赴北京 科技開眼

淨水器管線接錯…上海女一家喝5年「廢水」 小米員工：總比自來水乾淨

小米之家插旗日本東京 首店22日開幕

相關新聞

北方華創進軍離子注入設備市場 拓展半導體製造裝備版圖

大陸半導體設備龍頭北方華創，26日宣布進軍離子注入設備市場，並推出首款離子注入機Sirius MC 313。這一戰略舉動...

富察遭判刑3年 陸委會批中共完全保密：未經正當審判

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。大陸國台辦今表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒...

川普對等關稅將公布 學者：大陸台商得採新東向、新南向

美國總統川普，預計在4月2日公布新的對等關稅措施，由於台灣對美貿易順差增幅相當大，恐怕難從對等關稅中脫身。學者們26日指...

美將逾50家陸企列出口管制 大陸外交部：典型霸權主義

美國商務部工業與安全局在聯邦公報上刊發2份文件，將50多個大陸科技企業和機構納入出口管制「實體清單」，預計將於28日生效...

川普稱4/2關稅解放日 羅奇：美國現類似處文革早期

對於美國關稅即將在4月2日全面徵收「對等」關稅，耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員、摩根史丹利亞洲區前主席、著名經濟...

川普2.0隱憂...美前商務部長：美國關稅可能加強地區化

儘管博鰲論壇並未針對美國關稅議題設主題討論，但多數論壇上多提及關稅影響，特別是與全球化有關的議題，美國前商務部長古提瑞斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。