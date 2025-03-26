全球投行調高中國GDP成長預期 介於4.5%至4.8%

近期全球多家投資銀行調高對今年中國GDP增幅的預測，介於4.5%至4.8%不等。華爾街日報指出，中國近期意外強勁的經濟數據，與政府傾向支持內需成長的態度催生樂觀情緒，但與美國的貿易關係緊張仍是風險。

華爾街日報今天報導，過去1個月，滙豐（HSBC）、澳盛銀行（ANZ）和花旗（Citi）的經濟學家紛紛調高了對中國GDP增幅的預測，分別從先前預計的4.5%、4.3%和4.2%調高至4.8%、4.8%和4.7%，更接近中國政府今年設定的5%左右的成長目標。

摩根士丹利（Morgan Stanley）、西班牙對外銀行（BBVA）和野村（Nomura）的經濟學家雖沒有上述機構那麼樂觀，但同樣調高了預期。這3家投行目前均預計今年中國經濟將成長4.5%，而先前的預期分別為成長4.0%、4.1%和4.0%。

報導指出，部分調高的預測出現在中國17日公布意外強勁的經濟數據後，這代表去年秋天加碼的刺激措施逐漸取得成效。1至2月份，衡量消費者支出的社會消費品零售總額加速成長，而投資和工業增加值增幅也超出預期。

此外，中國房地產在經歷幾年下跌後，出現初步止穩跡象。非官方數據顯示，2月份，中國百強房企實現銷售操盤金額較去年同期成長1.2%，至人民幣1880億元（約新台幣8571億元），而1月份下降3.2%。

在先前刺激措施的基礎上，中國政府3月間還表示將增加政府債務支持經濟成長，這是一攬子政策方案的一部分。17日發布的「提振消費專項行動方案」旨在擴大內需，並包含加強社會福利，穩住房市股市等，這種向需求驅動型增長進一步傾斜的態度催生樂觀情緒。

報導引述滙豐經濟學家近期報告指出，「中國政府支持成長的決心增強、為提振內需而採取的政策回應更有力更迫切、以及經濟活動數據好於預期，這些都是我們對中國經濟成長更加樂觀的主要原因」。

高盛策略師在一份報告中稱，多數投資者認為，雖說仍有一些問題待解決，但中國AI領域的發展將扭轉大局，他們對私營部門監管壓力的緩解也表示歡迎。

西班牙對外銀行的經濟學家指出，美國對中國加徵的關稅低於預期，美國總統川普競選期間曾威脅要對中國商品徵收60%或更高的關稅，但目前只加徵20%關稅。

不過，報告中也提到，「不能排除未來對所有中國輸美商品加徵60%關稅的可能性」，並擔心川普對中國採取溫和立場可能是暫時的。

報導指出，許多經濟學家表示，除了與主要貿易夥伴之間的緊張關係可能帶來的拖累之外，中國經濟仍面臨其他下行風險。

摩根士丹利的經濟學家認為，除了關稅本身，中國政府對川普加稅的因應政策也可能阻礙中國經濟成長復甦，且報告中指出，「我們仍然認為，政策框架是為經濟成長托底，而不是通過積極的刺激措施來實現快速的通貨再膨脹」。