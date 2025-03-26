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清明節限定！紙紮版小米SU7在陸熱銷 70元有找「燒給祖先開」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
臨近清明時節，大陸電商平台的「紙紮版」小米SU7熱銷，花上人民幣10至14元（約新台幣45元到63元）就能「燒給祖先開」。（圖／新浪財經頭條）
臨近清明時節，大陸電商平台的「紙紮版」小米SU7熱銷，花上人民幣10至14元（約新台幣45元到63元）就能「燒給祖先開」。（圖／新浪財經頭條）

臨近清明時節，在大陸習俗的紙紮祭祀品熱銷，新能源車款式竟意外成同類商品新寵！有大陸網友稱在電商網站上的紙紮店看到新上架的「紙紮版」小米SU7，價格平均在人民幣10至14元（約新台幣45元到63元）。而網店的客服人員稱，紙紮的「小米汽車」上線以來一直賣得不錯。

山東大眾報業集團旗下客戶端「海報新聞」報導，另一店鋪主頁顯示，該款紙紮祭祀品上線以來共售出逾600個，3個月來的好評率為100%。

早在2024年，網路上就已經出現紙紮版「小米SU7」的相關資訊，去年清明當天，相關話題登上熱搜。更有網友路遇快遞員送遞紙紮SU7，稱「兩個世界同步上新（新上架）」。不僅小米SU7有「紙紮版」，在購物平台上，類似保時捷等豪車品牌均有紙紮產品。

進入2025年的清明節前夕，大陸電商平台再次推出小米SU7紙紮版車款，車身設計明顯「對標」實體電動車，車牌還別具創意的採用「冥AXXXXX」來標示。

在大陸電商平台上，紙紮車不只SU7熱賣，連傳統的豪車、名車也都紛紛出籠，甚至有網友把紅旗經典款（大陸領導人配車）、路虎（Rover）、保時捷，雙B等車款排在一起，稱為「清明國際車展」。

山東博睿律師事務所陳瑞福認為，冥用品如果有小米商標，會涉嫌侵犯商標權，但從另一個角度也說明小米、保時捷等品牌熱銷，不會導致社會評價降低，「上述做法雖不妥，但整體上不宜做侵權處理。」

小米SU7是小米汽車旗下的純電動轎車，起售價人民幣21.59萬元，於2024年3月28日小米汽車發布會發布，發布4分鐘銷量破1萬台。

小米汽車 電商

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