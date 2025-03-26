詹火生：今年博鰲論壇 台灣可在「3領域」對話交流

「博鰲亞洲論壇2025年年會」邁入第2天，觀察今年博鰲論壇的各項議題，兩岸共同市場基金會董事長詹火生26日在會場接受本報記者採訪表示，在經濟自由化、探討綠色能源與持續創新科技等3方面，台灣能與之交流、對話與學習。

在經濟自由化方面，詹火生表示，今年博鰲論壇依然從全球角度來看，但著重在共創亞洲未來，在世界局勢碎片化、保護主義興起、區域經濟被破壞狀態下，博鰲論壇試圖建構開放世界體系，追求多邊主義，每次都能感受到在追求開放經濟層面「其實做了很多工作」。

詹火生說，「綠色能源、新質生產力」對大陸民眾而言是朗朗上口的概念，而今年博鰲論壇「可持續性報告」提到綠色能源、碳權的內容分析得非常詳細，在亞洲各地區有哪些已經設立了碳權交易，如何資訊分享，在亞洲共同建立減碳環境。

至於持續創新新科技，詹火生指出，台灣也非常積極地建設數位素養能力，這次可以看到很多新算力的發展。

至於近期熱議的川普政府關稅議題，詹火生表示，從目前博鰲的議程內容還未可見，可能因為川普上任才2個月，議程來不及準備，他在會中與美國前商務部長古提瑞斯（Carlos Gutierrez）交流後認為，川普的關稅政策可能會慢慢修正，多少會對全球經濟會有影響，但他認為要自己有信心、對全球經濟有信心，畢竟現在的經濟生活，已經到了身上物品很難找到完全自己國內生產的狀態。