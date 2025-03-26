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蕭萬長仍缺席...詹火生：博鰲論壇是台企對外交流的好場合

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
兩岸共同市場基金會董事長詹火生26日在博鰲論壇會場接受本報採訪表示，前副總統蕭萬長未能與會，一方面時間因素，一方面是目前海口與台灣沒有直飛航班，路途較為不便。記者黃雅慧／攝影
兩岸共同市場基金會董事長詹火生26日在博鰲論壇會場接受本報採訪表示，前副總統蕭萬長未能與會，一方面時間因素，一方面是目前海口與台灣沒有直飛航班，路途較為不便。記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇2025年會邁入第2天，疫情後外界關注台商、台企減少出席該論壇，以往率團與會的前副總統蕭萬長今年依然缺席。兩岸共同市場基金會董事長詹火生26日在會場接受本報受訪時指出，如果蕭副總統時間方便，會很想坐在這裡參加。最近這幾年一方面他時間上不是那麼方便，而且目前海口與台北沒有直飛航班，交通路程對他來說也不便。所以今年由自己跟蕭副總統辦公室主任王玲惠出席見「老朋友」。

詹火生透露，在會員晚宴上碰到博鰲論壇秘書長張軍時，張軍也說希望跟台灣有更多交流。

少了蕭副總統率團，台企參會數量也下降。詹火生表示，基本上參加博鰲論壇的台企以往都是大型企業，中微型台企比較不會參與，因為當時兩岸間還有很多其他平台，所以跟大陸之間的溝通就比較多。

詹火生指出，博鰲論壇是亞太地區的經濟論壇，不只關注中國大陸，所以會是很好的交流機會；台灣如果有企業想到東南亞、西亞或沙國等地布局，這會是一個很好的場合。他也分享在會中與其他會員的交流，認為台灣經濟體雖不是那麼大，但在亞洲排名不小，應該很有氣魄對外談清潔能源等議題。

對於外界認為大陸出席博鰲論壇的領導階層不若以往，或讓論壇重要性下降，參會逾20年的詹火生則認為，自己接觸到參加論壇會員、成員並未減少，且發現參會的年輕人變多，代表年輕企業正在起來，他們也願意藉這個平台溝通。詹火生也強調，經濟論壇應該是「Business to Business」，若能因此安檢不那麼嚴，交流起來也會更暢所欲言。

博鰲論壇 蕭副總統

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