China is back！大摩、高盛唱多陸股 估「漲勢將更持久」

隨著大陸A股及港股今年以來持續走強，外資對大陸股市的態度正變得更加樂觀。摩根士丹利（大摩）與高盛相繼發布報告，大摩再次上調多個主要大陸股指目標價，而高盛重申大陸股票市場本輪漲勢將比去年9月時更持久。

華爾街見聞、財聯社報導，大摩再度上調陸股目標價，預期到年底恒生指數、MSCI中國、滬深300指數等多個主要大陸股指的目標價，有8-9%的上漲空間。大摩再度上調大陸股指目標基於三大理由：3年半來首次業績超預期、盈利預測上修以及估值可能消除長期折價。

大摩分析，MSCI中國指數成分股呈現3年半以來首次季度業績超預期。第4季財報顯示按公司數量和市值加權計算均有8%的淨超預期，這是自2021年第3季以來首次，結束了持續13個季度的業績失望期。

在全球主要市場中，大陸以8%的淨超預期比率位居全球第2，僅次於日本的13.7%，顯著優於歐洲、美國及其他新興市場。更重要的是，這種業績改善分布均衡，並非集中在少數大市值公司，代表復甦更為健康。

其次，大摩將2025年和2026年MSCI中國的盈利增長預測，分別上調至7%和9%，較先前的6%和9%有所提高。

大摩預計，MSCI中國估值將會與MSCI新興市場看齊，消除長期存在的折價。目前MSCI中國12個月遠期本益比（PE）已從10.2倍上升至11.6倍，對MSCI新興市場的折價已縮小至6%。

大摩也認為南向資金成為香港股市的重要支撐。2024年創下超過1000億美元的年度淨流入記錄，2025年至今力道更強，不到3個月就淨流入500億美元，日均淨流入達10億美元，是2024年記錄的2倍多。

此外，高盛首席中國股票策略師劉勁津26日發布一篇名為「中國已經回歸（Global marketing feedback: China is back）」的報告。報告稱，海外投資者對大陸股票市場的興趣和參與度，目前已經上漲到近4年新高，同時高盛也重申觀點，大陸股票市場本輪的漲勢將會比去年9月時更加持久。

報告提到，川普2.0的關稅衝擊並沒有第1任時期的大，加上以AI為代表的科技業出現結構性變化、房地產也有復甦跡象，促使高盛經濟學家對大陸經濟前景更加樂觀。劉勁津指出，「中國又回到人們的視線中」，這既因陸股超預期表現，也反映全球資金在美股高估值下尋找替代標的的需求。

高盛指出，最近這次上漲應該比以往更有持久力。不過高盛也提醒，近期的中美貿易和地緣政治事件會未來幾周內更加活躍，包括美方將發布對大陸經貿審查的結果（包括第一階段貿易協議、最惠國待遇PNTR等內容）以及白宮的對等關稅決議，都將於4月初公布，陸股將面臨漲勢回吐的壓力。