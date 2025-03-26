港官員：美國加徵香港產品關稅帶來短期影響

對於美國近期加徵香港產品20%關稅，香港政府官員今天表示，短期而言，這難免對香港產品出口到美國造成影響。

香港代理商務及經濟發展局局長陳百里今天以書面回答立法會議員質詢時，作了以上表示，但同時強調，香港產品出口到美國的貨值占香港貿易總值不高，去年只有港幣59億元（約新台幣251億元），占香港出口總值0.1%，以及占香港貿易總值0.06%。

因此，估計美國的關稅措施對香港的總體貨物貿易影響有限。

此外，港商近年透過不同安排比如重新整合供應鏈，以開拓新興市場，又探索包括電子商貿在內的不同管道，以應對市場的轉變，這些措施估計可在一定程度上抵銷美國關稅可能帶來的影響。

美國川普總統上台後，對中國產品加徵20%關稅，並適用於香港。

港府此前曾表示，美國對香港產品加徵額外關稅，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，且無視香港根據基本法及獲世貿組織承認作為單獨關稅地區的地位，政府會按世貿組織爭端解決機制，就美方措施作出申訴。