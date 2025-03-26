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庫克到訪浙江大學 蘋果捐人民幣3000萬支持程式設計教育

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘋果執行長庫克。（美聯社）
蘋果執行長庫克。（美聯社）

蘋果CEO庫克26日到訪浙江大學紫金港校區，參加移動應用創新十周年活動。蘋果公司也宣布向浙江大學捐贈人民幣3000萬元（約新台幣1.3億元）支持程式設計教育。

證券時報報導，庫克表示，「相信編程是一項強大的工具，它能讓人們以全新的方式進行創造、交流和解決問題。我們很榮幸能深化與浙江大學長達十年的合作關係，為下一代開發者提供技能支持，幫助他們開發創新應用，創立充滿生機的業務。」

庫克到浙江大學紫金港校區參加移動應用創新賽十周年活動。當看到歷年創新賽的優秀項目，包括手語學習用的「小秒」、AR化學實驗的「煉金術師」時，他直呼「unbelievable」（不可思議）。

同日，蘋果公司宣布向浙江大學捐贈人民幣3000萬元，蘋果將與移動應用創新賽的合作伙伴浙江大學共同設立Apple移動應用孵化基金，提供最前沿的技術培訓，包括App開發、產品設計、市場營銷和商業運營等專業課程。該基金設立之前，蘋果在過去十年裡共向浙大捐贈人民幣5000萬元，用於開展移動應用創新賽。

蘋果公司和浙江大學之間先前就有深入合作。2021年11月，浙江大學與蘋果公司簽署合作備忘錄，共同成立浙江大學-蘋果公司科技創新中心。該中心成立後聚焦科研、教研及人才培養，推進多項科技專案合作、承辦了第7屆中國高校電腦大賽-移動應用創新賽等產學協同活動等。

人民幣 浙江大學

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