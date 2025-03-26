加速汽車行業AI化 阿里通義大模型將接入BMW大陸車型

BMW與阿里巴巴26日宣布達成全面AI合作，雙方在AI大語言模型和智慧語音交互等前沿領域開展聯合研發，提供最貼近大陸用戶需求的前瞻性解決方案。屆時，阿里通義大模型將被應用於投放大陸市場的BMW新世代系列車型，並認為該合作一旦落地，將為汽車智慧化發展注入強大動力，重塑大陸智慧汽車市場格局。

第一財經日報報導，華晨寶馬CEO戴鶴軒表示，全新智慧電子電氣架構實現AI上車，帶來更加自然的交互體驗和更強的OTA（無線通訊更新，over-the-air）能力。寶馬中國區研發副總裁雷凱指出，BMW集團亞太科技中心全面升級，大陸團隊深度參與軟體及數位研發。AI助力開發效率提升30%，打造懂大陸用戶的新世代座艙。

該集團聲明指，一直以來，外資品牌電動車經常被詬病智能化體驗較弱。麥肯錫發布的「2024年中國汽車消費者洞察報告」指出，領先的智慧化優勢，是大陸高階新能源汽車品牌受消費者青睞的主因。當下大模型以迅猛之勢推動汽車行業邁向AI化新征程，特別是在與用戶緊密交互的智慧車載領域，變革尤為顯著。BMW還宣布在大陸市場推行360度全鏈人工智慧戰略，全力聚焦數位化生產營運、用戶體驗優化以及研發創新這三大核心領域的技術深度融合。

按照BMW的戰略規劃，2026年推出的大陸國產新世代車型，將迎來重大技術革新，首次搭載AI大語言模型系統。新一代智慧座艙將配備功能強大的個人助理系統，該系統具備擬人化交互能力，不僅支持多模態自然交互，讓用戶與車輛的溝通如同人與人對話般順暢，還可精準解析複雜指令，同時主動為使用者提供貼心的服務提醒，極大提升駕駛過程中的便捷性與智慧化體驗。

從技術層面來看，新車型將採用新一代電子電氣架構，算力相較於以往提升20倍，為各類先進智慧應用的高效運行築牢堅實基礎。

在智慧製造板塊，BMW瀋陽生產基地已走在行業前列，率先部署多項自主研發的AI檢測系統。沖壓生產線的AI質檢系統與塗裝生產線的視覺檢測系統經過不斷優化，準確率持續攀升，有效保障產品品質的穩定性與一致性。同時，透過AI模擬技術，動力電池熱能管理，及車輛型面設計效率得到大幅提升，顯著縮短研發周期，降低生產成本。

BMW指，自2009年導航系統首次引入AI技術起，便開啟了智慧變革之路。歷經多年深耕，已成功構建起一套完備的智慧製造體系，涵蓋Car2X即時通信、AIQX品質管控平台以及「燈塔」自研平台等核心技術。