陸中高端產業外移放緩

博鰲亞洲論壇2025年度報告中特別以專欄形式提及中國產業轉移，報告稱2025年大陸中高端產業外遷速度和規模預計將放緩，特別人工智慧等數位經濟領域的外遷勢頭將會削弱。

報告認為，近年來受到內外部多種因素的疊加影響，中國產業轉移呈現出複雜多變的態勢。整體而言，中國產業向外轉移的調整仍未結束，但轉移結構和趨勢正在發生顯著變化。

其中，大陸低端產業的發展在成本上升難以阻斷情形下，其轉移趨勢需要觀察未來一段時間人工智能、機器人等技術的應用範圍和深度，以及如何處理數位技術與就業工人之間的矛盾。

但報告表示，大陸中高端產業向外轉移的趨勢將會放緩，具體而言有三方面原因：一是刺激產業轉移的政策性因素逐漸被消化。在美國對墨西哥加徵 25%的關稅生效後，預計以中轉貿易為目的向墨西哥轉移趨勢會進一步減弱。

二是大陸國內中高端產業發展潛力和優勢逐漸顯現，包括人才優勢、市場優勢和新技術優勢。2024年大陸在半導體、新能源汽車以及AI領域的技術突破等；三是預計2025年，美國的產業回流趨勢將繼續放緩。產業刺激和補貼力度退坡、相關產業需求疲弱（如電動車、晶片產業）、美元升值、利率維持高位等都將降低回流速度。