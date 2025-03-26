博鰲論壇登場…看好亞洲仍是世界主要引擎 陸經濟成長穩住5%

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／海南25日電
博鰲亞洲論壇年度旗艦報告，預計2025年亞洲經濟增速將達4.5％，略高於2024年的4.4%，且中國大陸將保持5％以上的較高增速。 記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇年度旗艦報告，預計2025年亞洲經濟增速將達4.5％，略高於2024年的4.4%，且中國大陸將保持5％以上的較高增速。 記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇昨（25）日起一連四日在海南舉行，大會發表年度旗艦報告，預計2025年亞洲經濟增速將達4.5％，略高於2024年的4.4%，且中國大陸將保持5％以上的較高增速，亞洲仍將成為世界經濟主要引擎。

25日首場論壇話題便是中國經濟前景，專家認為大陸要實現5%左右經濟增長目標仍充滿挑戰與困難。前重慶市市長黃奇帆表示，持續擴大開放是不可缺少引擎；大陸發改委副主任彭森則認為應當提高消費率。

中國社科院大學國際政治經濟學院院長張宇燕表示，按購買力平價計算亞洲經濟體GDP總量占世界比重由2024年的48.1%上升至今年的48.6%。其中東亞、南亞、中亞與西亞地區增長分別為4.3%、5.9%、5%與2.9％。

不過，亞洲經濟發展仍受到諸多外部挑戰，張宇燕指出，今年受到美國財政政策空間收窄、貨幣政策總體趨於寬鬆，經貿合作泛安全化、經濟去風險化、美國對外經濟政策劇烈變化，都將對亞洲經濟產生各種影響。

報告指出，全球外資對亞洲經濟體的依賴程度在波動中上升，近年來達到60%左右，而中國和東協仍是對外資最有吸引力的亞洲經濟體。

報告指出中國大陸依舊為全球製造業價值鏈的中心，2017年全球中間品貿易對陸依存度開始高過北美，2023年對陸依存度為16%，對北美為15%，報告稱，美國在2018年發起貿易戰後，不僅未提升美國在製造業全球價值鏈中的相對地位，美中在全球價值鏈中的重要性與差距反而不斷拉大。

從亞洲外商直接投資雙向依存度觀察，報告表示，中國大陸在2023年依然是對亞洲外資流量依賴程度最高的經濟體，依存度在80%以上。

在作為亞洲區域整合重點組織區域「全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）部分，報告認為該組織仍將塑造亞洲經濟新未來，去年區域內整體貿易狀況有幾個特徵：一是區域內貿易總額年增3％，包括寮國、柬埔寨、印尼與緬甸等地增長最快；二是中間品貿易增長快；三是服務貿易快速發展，大陸服務貿易規模突破1兆美元；四是外商直接投資增長較快；五是價值鏈深化，2023年區域內價值鏈貿易達到48.1%。但也指出RCEP有市場整合不足、規則利用率偏低、規制水平有待提升等挑戰。

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