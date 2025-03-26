博鰲報告 估陸經濟成長5%

博鰲亞洲論壇昨在海南揭幕，大會發表年度旗艦報告，預估今年亞洲經濟增速將達百分之四點五，略高於去年的百分之四點四；估大陸將保持百分之五以上的較高增速。

昨日首場論壇活動聚焦大陸經濟前景，針對大陸要實現百分之五左右經濟成長目標，與會專家認為仍充滿挑戰與困難。前重慶市長黃奇帆表示，持續擴大開放是不可缺少的經濟引擎。大陸發改委副主任彭森則認為應提高大陸民眾消費力。

中國社科院大學國際政治經濟學院院長張宇燕表示，按購買力平價計算，亞洲經濟體ＧＤＰ總量占世界比重由去年的百分之四十八點一，上升至今年的四十八點六。其中，東亞、南亞、中亞與西亞地區成長分別為百分之四點三、五點九、五和二點九。

不過，亞洲經濟發展仍受到諸多外部挑戰，張宇燕指，今年受到美國財政政策空間收窄、貨幣政策總體趨於寬鬆，經貿合作泛安全化、經濟去風險化、美國對外經濟政策發生劇烈變化，都將對亞洲經濟發展產生各種影響。

年會報告指，全球外資對亞洲經濟體的依賴程度在波動中上升，近年來達到百分之六十左右，而中國大陸和東協仍是對外資最有吸引力的亞洲經濟體。報告還稱，美國在二○一八年發起貿易戰後，不僅未提升美國在製造業全球價值鏈中的相對地位，美中重要性與差距反而不斷拉大。

報告並指，大陸在二○二三年依然是對亞洲外資流量依賴程度最高的經濟體。

針對「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ），報告認為該協定仍將塑造亞洲經濟新未來，去年區域內整體貿易狀況有幾個特徵，包括區域內貿易總額年增百分之三，其中寮國、柬埔寨、印尼與緬甸等地成長最快；中間品貿易成長快；服務貿易快速發展，大陸服務貿易規模突破一兆美元；外商直接投資成長較快；價值鏈深化，二○二三年區域內價值鏈貿易達到百分之四十八點一。但報告也指，ＲＣＥＰ有市場整合不足、規則利用率偏低、規制水準有待提升與政策協調和爭端解決機制待完善等挑戰。