陸銀髮經濟正旺 GDP占比將升至9%
中國發展高層論壇2025年年會23日至24日在北京舉行，中國民政部副部長唐承沛在出席年會時稱，預計到2035年，銀髮經濟佔GDP比重將從6%上升到9%。
中新社報導，唐承沛表示，中國老年人口規模大，特別是低齡老年人，截至去年底，60歲至65歲的低齡老年人口規模約9000萬人，他們的財富儲備相對充足、社會保障較好，消費意願強烈，涵蓋康養、護理、旅遊、適老化改造等多個細分領域，老年消費市場規模龐大，銀髮經濟發展潛力巨大。
對於推動銀髮經濟擴容提質，唐承沛表示，將持續推進居家適老化改造，做好消費品以舊換新居家適老化改造工作，加大對老年助餐服務、康復輔助器具購置和租賃支持力度，擴大普惠養老服務。加快養老科技和人工智能發展應用，推廣智能化家居和智慧健康產品。
唐承沛還提到，將著力改善銀髮消費環境。推動公共空間適老化更新，引導電商平台適老化改造。完善老齡領域產品和服務標準體系。加強養老服務和老年用品質量監管，消除虛假宣傳、誤導等各類消費安全隱患。
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