粵新外商投資企業數同比大增

中新社報導，廣東省商務廳表示，今年前2月廣東省新設立的外商投資企業3484家，同比增長16.8%；實際使用外資金額233.1億元（人民幣，下同），同比增長5.9%。

其中，廣東省製造業實際使用外資74.1億元，同比增長34.5%，佔全省實際使用外資總額的31.8%。發達經濟體對廣東投資增長較快，其中來自歐美日韓等發達國家投資增長52.2%，來自歐盟地區投資增長70.4%。來自東盟國家增長45.2%。

從地市分布來看，粵港澳大灣區內地9市實際使用外資金額215.5億元，同比增長6.9%，佔廣東省實際使用外資總額的92.4%。粵東西北地市中，汕頭、清遠、陽江、梅州等市實際使用外資成倍增長。

廣東省商務廳副廳長朱小軍表示，去年5月，廣東出台了新一輪外資激勵政策，有力推動了一批優質項目增資擴產。今年前兩個月，廣東省內實際到資超1億美元的外資項目達7家、實際到資外資15億美元。

該廳表示，上述政策實施以來，第一批符合條件的外資項目將在今年上半年獲得相關獎勵。政策對符合相關條件、在珠三角6市（廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山）投資，當年實際外資達5000萬美元以上的外資項目，按照高技術製造業3%，高技術服務業和一般製造業2%，其他行業1%的標準進行獎勵。其他15個市的實際外資起點放寬到1000萬美元。

今年廣東還將開展第4批跨國公司地區總部評選。對符合相關條件、獲評跨國公司地區總部的外資企業，屬於上述珠三角6市的，當年實際外資達到1000萬美元以上，可獲得一次性500萬元獎勵。其他15個市的實際外資起點放寬到500萬美元。