寶馬董座看好陸經濟 加碼投資

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
寶馬集團進入中國30年，2024年累計汽車生產量突破600萬輛。圖為去年寶馬第600萬輛車的客戶交車儀式。（新華社資料照）
寶馬集團進入中國30年，2024年累計汽車生產量突破600萬輛。圖為去年寶馬第600萬輛車的客戶交車儀式。（新華社資料照）

中國發展高層論壇2025年年會日前在北京舉行，多國高管與會，當中的寶馬集團董事長齊普策24日會見大陸國家發展改革委副主任鄭備，雙方就中歐汽車產業合作進行交流。齊普策稱，中國是寶馬最大單一市場，寶馬堅定看好中國經濟發展前景，持續加大在華投資。

中通社報導，發改委25日消息，鄭備表示，中國是全球最大的汽車市場，始終大力推動汽車產業對外開放。齊普策表示，寶馬多次公開反對貿易保護主義，將繼續攜手中國夥伴拓展全球新能源汽車產業鏈。

齊普策還接受新華社的訪問表示，自2010年以來，寶馬在瀋陽生產基地已累計投入約1160億元人民幣，這也是寶馬在德國之外規模最大的投資。目前，寶馬集團已在華建立了四大研發創新基地和三個軟件公司，中國市場在寶馬全球創新版圖中的戰略地位日益凸顯。

他說，寶馬在中國不僅擁有德國以外最大的生產規模，還建立了德國以外最龐大的研發隊伍—超過3000名研發人員，寶馬一直在踐行著「家在中國」的承諾。　

齊普策說，人工智能是未來合作的關鍵領域之一。寶馬已在中國成功部署了超過200項AI應用，既體現在產品端如語音識別等，也貫穿於從研發到生產、採購到質量管控等業務全流程。

中國汽車市場競爭激烈，但寶馬集團不僅積極擁抱競爭，還與中國伙伴合作創造更多市場機遇。早在2012年，寶馬集團就成為寧德時代的第一個汽車客戶。如今雙方攜手推進大圓柱電池量產，並將其應用於新推出的「新世代」車型。

「我們與寧德時代、億緯鋰能兩家中國電池製造商建立了深度合作，它們不僅是我們在中國的伙伴，更與我們在全球範圍內合作。」

他說，寧德時代已在匈牙利投資建廠。「我們應當持續以開放、積極的態度，接納並促進來自中國以及全球其他地區的外部投資。」

面對全球貿易保護主義的加劇，齊普策表示，應對全球性挑戰需要深化國際合作與產業融合，而非反其道而行之。保護主義沒有出路，只會帶來滿盤皆輸。

2024年是寶馬集團進入中國市場30周年，在華累計汽車生產量突破600萬輛。

寧德時代 德國

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