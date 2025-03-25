海底撈去年營收獲利連兩年成長

大陸火鍋龍頭海底撈25日晚間公布2024年財報顯示，去年營收人民幣427.55億元，年增3.1%；淨利潤人民幣47億元，年增4.6%，營收、淨利潤連續兩年增長。

財報顯示，截至2024年年底，海底撈品牌共經營1,368家餐廳，其中自營餐廳中國大陸地區1,332家，港澳臺地區共23家，加盟餐廳共13家。值得一提的是，自2024年初宣佈啟動加盟業務以來，海底撈首次在公告中披露加盟業務進展。

截至2024年年底，已完成13家加盟門店的審核與落地，初步驗證了加盟模式在規模化佈局中的可行性。海底撈表示，加盟模式實施以來，下沉市場展現出強勁需求，超70%的加盟申請來自三線及以下城市，其中有不少來自縣級城市。

受政策推動與行業復甦影響，海底撈2024年全年共接待顧客4.15億人次，日均客流量超110萬人次，較前年增加4.5%，平均翻台率達到4.1次/天。

資料顯示，截至2024年年底，海底撈會員人數已超過1.8億人，活躍會員數超過5,200萬人，較去年提升8.8%。

值得一提的是，去年，海底撈通過孵化子品牌、引入加盟等商業模式拓寬業務邊界，尋求新的增長點。其中，2024年8月，海底撈宣佈實施「紅石榴計畫」，旨在鼓勵孵化和發展更多的餐飲新品牌，推動餐飲服務創新。

年報顯示，截至2024年底，海底撈集團通過內部創業創立了包括焰請烤肉鋪子、火焰官、小嗨火鍋等11個餐飲品牌共計74家店，覆蓋正餐、簡餐、速食等不同消費場景。2024年，海底撈其他餐廳收入人民幣4.83億元，年增39.6%。

關於未來佈局，海底撈表示，將持續提升就餐體驗，繼續探索多元化的經營策略，實施紅石榴計畫，並持續加大對加盟業務的探索。此外，海底撈強調將策略性地尋求收購優質資產，進一步豐富餐飲業務形態和顧客基礎。