香港出口連升12個月 港股今年已升2成

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港最新進出口數據顯示，二月出口貨值連升十二個月，但對美出口大幅下挫。圖／中通社
香港最新進出口數據顯示，二月出口貨值連升十二個月，但對美出口大幅下挫。圖／中通社

香港最新進出口數據顯示，二月出口貨值連升十二個月，但對美出口大幅下挫。港府政務司長則說，港股市場今年以來大幅上漲約二成，是二○二二年二月以來的最高水準。

港府統計處公布，今年二月香港整體出口貨值按年升15.4%，連升十二個月；進口貨值按年升11.8%，連升二個月，二月貿易逆差363億港元。上月輸往亞洲的整體出口貨值上升25%，當中輸往中國大陸的出口升29.5%，輸往美國的出口則下跌18.5%。

以今年前兩個月計，香港首兩個月整體出口貨值按年升6.5%，進口貨值升5.7%。

香港政府發言人說，香港商品出口今年年初整體上繼續出現穩健增長，但美國至今推出的關稅措施，以及與保護政策相關的不確定性，將繼續對香港商品貿易表現構成挑戰，但隨著全球經濟，特別是中國大陸經濟持續增長，應會為香港出口提供支持。

港府政務司長陳國基在二十五日舉行的滙豐全球投資峰會上說，截至三月中，港股市場今年以來大幅上漲約二成，是二○二二年二月以來的最高水準，二月的日均成交額接近260億美元，按年增長近1.4倍。

陳國基稱，投資者信心正在回升，去年香港總存款增長7.1%就是證明。同時香港仍然是全球最大的離岸人民幣業務中心，每天處理中國大陸以外近八成的跨境人民幣支付。

港股 美國 香港

延伸閱讀

七期豪宅淪吸金標的 逾20人遭詐、10億富商醫師都受害

大學海外聯招人數創新低 馬來西亞、香港僑生為何不愛來台了？

香港將內聯外通拚經濟 開拓市場、聯動更多省市招商

移民加拿大後悔了？港男回國羨慕友升職「很有目標」 頓覺失去方向好迷茫

相關新聞

緊追美國？知名企業家喊「中美AI技術差距縮小」 半導體制裁成雙刃劍

前谷歌大中華區總裁、知名風投企業家兼零一萬物（01.AI）創辦人李開復表示，由於大陸初創企業深度求索（DeepSeek)...

能生產3奈米晶片！ 陸科學院研發全固態DUV光源技術

中國科學院研發出突破性的固態深紫外線（DUV）雷射，可發射193奈米的相干光（Coherent Light），與目前主流...

科技戰掀關注 若美國控制台積電？陸學者：對大陸還價能力將增強

在中美科技競爭與貿易戰下，台積電議題備受關注，對外經濟貿易大學原副校長林桂軍25日在博鰲亞洲論壇期間回應本報提問表示，台...

海底撈去年營收獲利連兩年成長

大陸火鍋龍頭海底撈25日晚間公布2024年財報顯示，去年營收人民幣427.55億元，年增3.1%；淨利潤人民幣47億元，...

香港出口連升12個月 港股今年已升2成

香港最新進出口數據顯示，二月出口貨值連升十二個月，但對美出口大幅下挫。港府政務司長則說，港股市場今年以來大幅上漲約二成，...

遭輿論攻擊！農夫山泉去年淨利增速創上市後新低

2024年對農夫山泉是充滿挑戰的一年，受到網路輿論攻擊給品牌形象和包裝飲用水業務帶來衝擊，導致全年淨利年增0.4%，增速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。