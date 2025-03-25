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遭輿論攻擊！農夫山泉去年淨利增速創上市後新低
2024年對農夫山泉是充滿挑戰的一年，受到網路輿論攻擊給品牌形象和包裝飲用水業務帶來衝擊，導致全年淨利年增0.4%，增速創下2020年上市以來最低紀錄。
儘管如此，公司其他業務線仍實現強勁增長，其中茶飲料收入大增32%，首次超過包裝飲用水成為最大業務板塊。
農夫山泉25日公告，2024年營收人民幣428億元，年增0.5%；淨利人民幣121億元，年增0.4%，低於分析師預期的人民幣125億元；毛利率為58.1%，與上年相比下降1.4個百分點。
農夫山泉董事長鍾睒睒在財報中指出，2024年，公司在網路上受到了有組織、長時間的連續抹黑和攻擊，農夫山泉在品牌形象上遭受了歷史性的考驗。這一場翻箱倒櫃式的輿論攻擊，反而證明廣農夫山泉優質的水源和產品品質。
2024年，農夫山泉包裝飲用水產品的市場佔有率，在經歷了三個月的持續下滑後，仍然穩居大陸包裝飲用水市場佔有率第一的位置。
在核心業務表現方面，包裝飲用水產品收入下降21.3%，至人民幣159億元，受網路輿論負面影響明顯；茶飲料產品收入大幅增長32.3%，至人民幣167億元，首次超過包裝飲用水成為最大業務板塊。
鍾睒睒提到，茶飲料產品受到更多消費者的認可和喜愛，在大陸茶飲料市場也佔據領導地位，茶飲料成為保障和推動本集團業績增長的又一強力引擎。他稱，未來繼續積極探索海外市場發展機會。
在產品創新方面，農夫山泉重新推出純淨水產品，推出食用冰新品類，升級380毫升及550毫升天然水包裝；茶飲料方面持續開發季節限定產品，擴充產品矩陣。
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