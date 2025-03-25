「充滿希望」造訪大陸2供應鏈廠 蘋果營運長：特別重要的市場

供應鏈是近年來蘋果高層大陸行的重點。蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams），24、25日分別走訪蘋果供應鏈歌爾股份和立訊精密。25日在立訊精密董事長王來春的陪同下，威廉斯參觀立訊精密位於江蘇常熟的精密零組件工廠時再次強調，大陸是特別重要的市場，也是蘋果供應鏈的一個核心部分，蘋果在大陸投資了30年，會一直在大陸進行大規模投資。

每日經濟新聞報導，威廉斯指出，蘋果跟立訊精密之間的合作始於2011年，當時立訊精密只有500人。不管看到供應鏈工人數量的增加，還是24日蘋果承諾投資人民幣7.2億元，用以啟動第二期大陸清潔能源基金的一筆新投資，這些都體現出蘋果對大陸市場的投入和承諾。」

此外，他還提到大陸供應鏈與全球供應鏈之間的差別。「蘋果的200家主要供應商中有超過80%在大陸生產，大陸供應商獨特的一點在於，他們『能做、可做』。每一次我來到大陸跟供應商見面後我會感到信心滿滿，對前景充滿希望。」

這並非威廉斯首次走訪立訊精密的工廠，去年10月他曾參觀立訊位於江蘇昆山的iPhone總裝工廠。

立訊精密10多年前開始向蘋果供應連接線，如今，協助蘋果製造全系列產品，包括去年9月發布的iPhone 16的全系列機型、Apple Watch Series 10、AirPods 4以及Apple Vision Pro等。

歌爾股份官方公眾號發布，24日威廉斯到訪歌爾青島大樓參觀交流，隨後前往位於濰坊的揚聲器自動化生產線及模具中心，瞭解歌爾在智慧製造、綠色製造、人才培養等領域的創新成果。

歌爾自2010年開始與蘋果開展合作，至今已在麥克風、揚聲器、受話器、精密結構件、光學零元件，以及AirPods、AirPod Max、HomePod等整機組裝等領域建立合作。

蘋果去年3月宣布擴大在大陸的應用研究實驗室規模，包括提升上海研究中心的能力，並在深圳開設應用研究實驗室，深化與本地供應商的合作。