內循環不重外資？ 前重慶市長黃奇帆：陸未改變擴大開放戰略意圖

大陸政府工作報告將今年經濟成長目標訂在5%左右，不過要達到目標，大陸官方與學界皆認為並非易事。中國金融四十人論壇學術顧問、重慶市前市長黃奇帆25日在博鰲論壇上表示，面對美國貿易戰與脫鉤、逆全球化趨勢，大陸內循環為主雙循環的新格局下，中國開放這十年要比過去幾十年是更高水平開放、更深層次開放、更寬領域開放，大陸政府沒有改變更加擴大開放的戰略意圖。

黃奇帆表示，大陸在1980年到2010年這三十年裡，對外依存度最高的時候達到71%，是外循環為主大進大出的階段，最近十年則轉變為內循環為主，從2016年以後對外依存度進出口貿易佔國內生產總值（GDP）的38%，而在40%以內是內循環為主。

黃奇帆稱，在美國或者一些國家對大陸進行貿易戰、科技戰、進出口各方面脫鉤，世界範圍內出現了逆全球化，中方不簡單是以牙對牙的概念，仍繼續保持更高水平開放、更深層次開放、更寬領域開放這個方向不變，不管在什麼情況下，中國開放的大門只會越開越大。

黃奇帆總結稱，過去十年中國對外開放採取了五個新措施：

一是從過去貿易政策上以出口導向為主，到近十年既鼓勵出口同樣鼓勵進口，所以在上海有世界獨一無二的進博會； 二是投資政策上從過去幾十年努力吸引外資到中國投資，近十年我們既鼓勵外資到中國投資，同時也鼓勵「走出去」投資； 三是在區域開放上，過去是沿海地區開放為主，現在既沿海開放內陸也同步開放，比如過去保稅區有68個都在沿海，最近十年增加了72個保稅區，其中67個是中西部內陸，有七八個是在沿海增加一點，現在中國東南西北中都有保稅區； 四是在開放產業政策上，過去是看得見、摸得著的工業、製造業開放程度大，外資準入門檻比較寬鬆，但對服務貿易、教育衛生文化、金融領域以前管得比較嚴，但近十年中國把金融領域全方位開放了，服務貿易領域全方位開放了，教育衛生文化投資也開放了，所以在這方面，中國的開放叫「寬領域、全方位、多渠道」，開放度更高； 五是過去引進外資進出口貿易以要素流量能夠比較多為目的，現在不僅關心要素流量、貿易量、資金量，更關心營商環境，開放目的要使中國各個區域營商環境國際化、法治化、市場化能夠跟國際接軌，准入前國民待遇、負面清單管理、知識產權保護、工人的勞動權利保護、生態環境保護等等，讓中國的營商環境跟國際接軌。

與此同時，同場的大陸前發改委副主任彭森針對今年大陸政府公告報告則作出判斷認為，改革開放仍然是決定中國經濟發展的關鍵一招，且堅持市場化改革仍是主要推動力。他表示去年七月三中全會重點，認為還是經濟體制改革。因為深化改革要以經濟體制為重點，而又以市場化改革為重點。