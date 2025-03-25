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緊追美國？知名企業家喊「中美AI技術差距縮小」 半導體制裁成雙刃劍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
前谷歌大中華區總裁、知名風投企業家兼零一萬物（01.AI）創辦人李開復。圖／美聯社
前谷歌大中華區總裁、知名風投企業家兼零一萬物（01.AI）創辦人李開復。圖／美聯社

前谷歌大中華區總裁、知名風投企業家兼零一萬物（01.AI）創辦人李開復表示，由於大陸初創企業深度求索（DeepSeek)等公司，找到更有效益利用晶片及應用算法，大陸在人工智慧（AI）發展，與美國的差距縮小僅3個月。

新加坡聯合早報報導，李開復指出，美國對大陸科技行業，施加多輪出口技術限制，先前市場曾認為限制了大陸AI發展。但DeepSeek利用較成熟製程晶片，及以較西方同業為低的成本來開發，震撼全球AI行業。

李開復認為，以前曾以為大陸在AI所有方面，跟美國都有6至9個月差距。但目前在一些核心技術上差距已收窄至僅3個月，在一些特定領域甚至已領先美國。

李開復指出，美國對大陸的半導體制裁是「雙刃劍」，造成短期挑戰，但也迫使大陸企業在創新以突破限制，並提及大陸企業開發自家演算法。

此外，李開復還預測，隨著大陸AI領域的巨變，未來市場或將迎來DeepSeek、阿里巴巴和字節跳動三家主要公司的寡頭競爭。他指出，AI行業的發展模式正在經歷前所未有的變革，甚至讓OpenAI的創始團隊都夜不能寐。

李開復還提到，DeepSeek的成功證明5件事情：大陸不落後美國；大陸做的工程比美國做得更好、速度比美國更快；所有科研，大陸也是世界一流的，哪怕稍落後美國；最終開源一定是勝出的，閉源是很難走通；以及帶給大陸的ChatGPT時刻，當時登場時，席捲美國甚至全球，做出獨一無二，立刻教育市場的基礎產品。

ChatGPT DeepSeek OpenAI 美國

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