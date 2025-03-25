小米手機、平板今在韓上市 實體店上半年登陸首爾

繼日前日本首家「小米之家」，小米南韓分公司發布，旗下旗艦智慧手機、平板電腦和智慧手表25日起 在南韓上市，官方直營零售體驗店「小米之家」上半年將登陸首爾。

南韓朝鮮日報評價，從小米、比亞迪到名創優品，尋求海外增長動力的陸企數量正在增加。一些企業預告將進軍南韓市場，一些企業在南韓設立新法人，還有一些曾撤出南韓市場的企業重新回歸，「中國品牌的『韓國行』非常活躍。」

韓聯社報導，小米南韓此次推出旗艦智慧手機 Xiaomi 15 Ultra、平板電腦 Xiaomi Pad 7、智慧手表 Xiaomi Watch S4。

Xiaomi 15 Ultra將提供3種顏色，16GB+512GB 專業影像套裝售價為169.9萬韓元（約人民幣8,412元）。

Xiaomi Pad 7 將提供 3 種顏色和 2 種版本，8GB+128GB 版本售價為45.98萬韓元（約人民幣2,276元），8GB+256GB 版本為49.98萬韓元（約人民幣2,475元）。

Xiaomi Watch S4 將提供 3 種顏色，銀色和黑色為18.8萬韓元（約人民幣931元），黑彩虹版本為 20.8 萬韓元（約人民幣1,030 元）。

國際金融報報導，南韓是全球智慧手機銷量第一名三星的大本營，眾所周知，對於智慧手機、家用電器、汽車等產品，大多數南韓民眾普遍支持南韓的自主品牌。

實際上，小米一直在開拓南韓市場。早在2018年，小米曾與南韓本土的前兩大電信公司SK電信和韓國電信達成合作關係，在南韓推出紅米Note 5手機，當時小米旗下熱水壺、體重秤、手環等產品也在南韓市場進行銷售。

日本首家「小米之家」，已於3 月22日開業，小米計畫首先在 2025 年以東京圈為中心開設5至10家店，同時還考慮在全日本範圍內開展業務。